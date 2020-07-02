Разгул летней стихии: сильнее всего от ветра, ливня и града пострадали Симферополь, Саки и Сакский район

Энергетики и коммунальщики устраняют последствия непогоды. Над Крымом 2 июля погода, действительно, разгулялась. Тысячи людей остаются без света. Счет поваленным деревьям уже даже не на десятки идет. С самого утра ливень, сильный ветер и даже град обрушились на Сакский район. Уже утром из-за обрывов линий электропередач без света остались жители Михайловки, Ветровки, Наумовки, Виноградово, Глинки, Рунного. Чуть позднее непогода «накрыла» и Саки.

Град и ливень оставили часть города без света. Повалено три десятка деревьев. По предварительным данным, «придавлено» 5 автомобилей.

Восстановительные работы ведутся по всем направлениям. Повалено 31 дерево. Есть подтопленные улицы, дороги и перекрёстки. Вода стремительно убывает. Значительно повреждены крыши трех многоквартирных домов. Определяемся с ущербом и механизмом восстановления, — сообщил глава Сакской администрации Александр Овдиенко. — Организована работа 3-х аварийных групп, в каждой по 4 человека. Каждая группа работает в разных районах города. Кроме того работает вышка. Аварийная служба МУП «Сакское ЖЭО» принимает превентивные меры по гидроизоляции пострадавших кровель, чистим ливневки, демонтируем аварийные элементы кровель.

По его словам, примерно, неделю назад были вычищены все дорожные ливневки, благодаря этому вода беспрепятственно уходит с улиц города.

В ГУП РК «Крымэнерго» проинформировали, что в Саках ведутся ремонтно-восстановительные работы. Частично город уже подключен. «На пике» аварии без света оставались почти 3,5 тысячи абонентов.

В Симферополе дождь прошел полосами: в районе объездной трассы автомобили превращались в амфибии, а на Маршала Жукова светило солнце, Мирное заливало, а на Пневматике лишь громыхало, ну, и так далее. Возможно, поэтому масштабных неприятностей непогода не принесла. Однако не обошлось без двух аварий на электросетях.

В Симферополе пострадали две линии электропередач мощностью 10 кВольт. Одна находится в центре города, в результате чего обесточены 955 абонентов, вторая – линия «Южная», к которой подсоединены 1501 абонентов. Обе пострадали во время ливней и гроз. Восстановительные работы ведутся, и возможно, что в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено, — сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

По состоянию на 19:30 электроснабжение было восстановлено.

Ожидаются ли в июле подобные «капризы» погоды — узнайте на КрымМЕТЕО .

Фото: соцсети.