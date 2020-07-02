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Разгул летней стихии: сильнее всего от ветра, ливня и града пострадали Симферополь, Саки и Сакский район

Разгул летней стихии: сильнее всего от ветра, ливня и града пострадали Симферополь, Саки и Сакский район

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:15 02.07.2020

Энергетики и коммунальщики устраняют последствия непогоды. Над Крымом 2 июля погода, действительно, разгулялась. Тысячи людей остаются без света. Счет поваленным деревьям уже даже не на десятки идет. С самого утра ливень, сильный ветер и даже град обрушились на Сакский район. Уже утром из-за обрывов линий электропередач без света остались жители Михайловки, Ветровки, Наумовки, Виноградово, Глинки, Рунного. Чуть позднее непогода «накрыла» и Саки.

Разгул летней стихии: сильнее всего от ветра, ливня и града пострадали Симферополь, Саки и Сакский район

Град и ливень оставили часть города без света. Повалено три десятка деревьев. По предварительным данным, «придавлено» 5 автомобилей.

Восстановительные работы ведутся по всем направлениям. Повалено 31 дерево. Есть подтопленные улицы, дороги и перекрёстки. Вода стремительно убывает. Значительно повреждены крыши трех многоквартирных домов. Определяемся с ущербом и механизмом восстановления, — сообщил глава Сакской администрации Александр Овдиенко. — Организована работа 3-х аварийных групп, в каждой по 4 человека. Каждая группа работает в разных районах города. Кроме того работает вышка. Аварийная служба МУП «Сакское ЖЭО» принимает превентивные меры по гидроизоляции пострадавших кровель, чистим ливневки, демонтируем аварийные элементы кровель.

Разгул летней стихии: сильнее всего от ветра, ливня и града пострадали Симферополь, Саки и Сакский район

По его словам, примерно, неделю назад были вычищены все дорожные ливневки, благодаря этому вода беспрепятственно уходит с улиц города.

Разгул летней стихии: сильнее всего от ветра, ливня и града пострадали Симферополь, Саки и Сакский район

В ГУП РК «Крымэнерго» проинформировали, что в Саках ведутся ремонтно-восстановительные работы. Частично город уже подключен. «На пике» аварии без света оставались почти 3,5 тысячи абонентов.

Разгул летней стихии: сильнее всего от ветра, ливня и града пострадали Симферополь, Саки и Сакский район

В Симферополе дождь прошел полосами: в районе объездной трассы автомобили превращались в амфибии, а на Маршала Жукова светило солнце, Мирное заливало, а на Пневматике лишь громыхало, ну, и так далее. Возможно, поэтому масштабных неприятностей непогода не принесла. Однако не обошлось без двух аварий на электросетях.

В Симферополе пострадали две линии электропередач мощностью 10 кВольт. Одна находится в центре города, в результате чего обесточены 955 абонентов, вторая – линия «Южная», к которой подсоединены 1501 абонентов. Обе пострадали во время ливней и гроз. Восстановительные работы ведутся, и возможно, что в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено, — сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Разгул летней стихии: сильнее всего от ветра, ливня и града пострадали Симферополь, Саки и Сакский район

По состоянию на 19:30 электроснабжение было восстановлено.

Ожидаются ли в июле подобные «капризы» погоды — узнайте на КрымМЕТЕО.

Разгул летней стихии: сильнее всего от ветра, ливня и града пострадали Симферополь, Саки и Сакский район

Фото: соцсети.

Разгул летней стихии: сильнее всего от ветра, ливня и града пострадали Симферополь, Саки и Сакский район

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