Разъяснены отдельные особенности предоставления сведений из ЕГРН

Сообщается, в частности, что в случае, если в ЕГРН отсутствуют запрашиваемые сведения или предоставление запрашиваемых сведений не допускается в соответствии с федеральным законом, орган регистрации прав в срок не более трех рабочих дней со дня получения им запроса о предоставлении сведений направляет уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений или обоснованное решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений, которое может быть обжаловано в судебном порядке.

По результатам рассмотрения запроса о предоставлении сведений в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН, об объекте недвижимости, в отношении которого отсутствуют раздел ЕГРН и (или) реестровое дело, орган регистрации прав направляет заявителю уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых документов. При этом, если указанный объект недвижимости является ранее учтенным, орган регистрации прав должен обеспечить включение документов и сведений о нем в ЕГРН в установленный срок.

В течение пяти рабочих дней со дня включения в ЕГРН документов и сведений о ранее учтенном объекте недвижимости орган регистрации прав выдает или направляет лицу, обратившемуся с запросом о предоставлении сведений, без взимания дополнительной платы выписку из ЕГРН об объекте недвижимости в форме документа, указанного в запросе о предоставлении сведений, если ранее на основании этого запроса органом регистрации прав выданы или направлены уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений об объекте недвижимости.

Источник: КонсультантПлюс