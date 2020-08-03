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иллюстрация: открытые источники

Размер первоначального взноса по льготной ипотеке под 6,5% годовых снижен

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:10 03.08.2020

Размер первоначального взноса по льготной ипотеке под 6,5% годовых, сообщает «Российская газета», снижен с 20 до 15 процентов. Такая мера, считают специалисты, сделает доступной льготную программу тем гражданам, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября, когда завершится заключение новых кредитных договоров.

Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Новый первоначальный взнос также будет действовать в рамках «Семейной ипотеки» и «Дальневосточной ипотеки». Ожидая дополнительный спрос на жилищные займы, правительство увеличивает общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки под 6,5 процента, с 740 млрд до 900 млрд рублей.

Источник: «Российская газета»

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Размер первоначального взноса по льготной ипотеке под 6,5% годовых снижен

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