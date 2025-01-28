Размер первой в своей жизни зарплаты помнят 61% крымчан

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

61% жителей Крыма помнят, какую сумму получили в свою первую в жизни зарплату. Женщины чаще мужчин отмечают этот момент (66% против 56%). С возрастом подобные детали забываются: среди респондентов до 35 лет помнят сумму первого заработка 66%, среди жителей Крыма старше 45 лет — 56%.

На что же тратят первую зарплату? Оказалось, что чаще всего — на предметы гардероба (14%) и продукты (11%). По 9% респондентов рассказали, что израсходовали деньги на семейные нужды и покупку техники. 8% отдали заработок родителям или второй половине. 7% потратили деньги на подарки родным и любимым, 6% — на оплату коммунальных услуг, 5% — на себя. По 4% рассказали, что первая зарплата ушла на путешествия и накопления. По 3% тратили деньги на обучение, сладости и угощения, покупку телефона и раздачу долгов. Еще 1% поделились воспоминаниями, как отметили первую получку с друзьями. Кто-то купил с первой зарплаты велосипед, кто-то — часы или духи, кто-то отдал на благотворительность, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Женщины чаще мужчин тратили первую получку на наряды (16% против 12% соответственно), бытовые нужды (13% против 6%) и обучение (5% против 1%). Они также чаще передавали деньги родителям или мужу. Мужчины же чаще расходовали на продукты (15% против 8% среди женщин), технику (11% против 7%) и раздачу долгов (6% против 0%).

Время проведения: 14—23 января 2025 года

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