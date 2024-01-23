Разночтениям конец. Президент России подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи

Трое и более детей.

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно, — говорится в указе.

В России до этого не было единого подхода к определению статуса многодетной семьи, он не был закреплен законодательно. Отметим, что регионы могли самостоятельно определять критерии многодетности. Теперь регионы будут вправе расширить категорию многодетной семьи с учетом демографических, культурных и национальных особенностей субъекта.

Многодетным семьям гарантируются пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений и досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости.

Глава государства поручил установить единый образец подтверждающего статус многодетной семьи удостоверения и обеспечить ведение банка данных. Это необходимо для учета сведений о предоставляемых мерах социальной поддержки. Помимо этого, Кабинету министров РФ поручено вести мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и оказания им субъектами РФ социальной поддержки.