Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Разночтениям конец. Президент России подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи
актуально в республике
Разночтениям конец. Президент России подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи
Иллюстрация: pikist.com

Разночтениям конец. Президент России подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:03 23.01.2024

Трое и более детей.

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно, — говорится в указе.

В России до этого не было единого подхода к определению статуса многодетной семьи, он не был закреплен законодательно. Отметим, что регионы могли самостоятельно определять критерии многодетности. Теперь регионы будут вправе расширить категорию многодетной семьи с учетом демографических, культурных и национальных особенностей субъекта.

Узнайте больше:  Подработку имеет каждый пятый трудоустроенный крымчанин

Многодетным семьям гарантируются пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений и досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости.

Глава государства поручил установить единый образец подтверждающего статус многодетной семьи удостоверения и обеспечить ведение банка данных. Это необходимо для учета сведений о предоставляемых мерах социальной поддержки. Помимо этого, Кабинету министров РФ поручено вести мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и оказания им субъектами РФ социальной поддержки.

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Владимир Путин

Комментарии для сайта Cackle
Владимир Путин
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.