Разновидности багажников на крышу автомобиля и рекомендации при выборе

Автомобильный багажник на крышу – удобное и практичное решение для увеличения грузоподъемности транспортного средства. Багажные системы особенно актуальны для владельцев авто, которые часто путешествуют или перевозят крупногабаритные грузы. Существует множество видов багажников на крышу. Каждый имеет свои особенности и подходит для разных задач.

Разновидности и отличительные черты

Поперечные рейлинги – наиболее универсальный и распространенный багажник на крышу автомобиля. Они представляют собой две горизонтальные перекладины, которые крепятся к крыше машины. На рейлинги можно устанавливать различные виды креплений для перевозки грузов: боксы, держатели для велосипедов, крепления для лыж и сноубордов. Они легко устанавливаются и снимаются, выдерживают большие нагрузки. Если вам нужен базовый багажник, который можно адаптировать под различные типы грузов, поперечные рейлинги станут идеальным выбором.

Довольно большой популярностью пользуются автомобильные боксы. Они предлагаются в виде закрытых контейнеров, которые устанавливаются на крышу автомобиля. Багажные боксы защищают перевозимый груз от погодных условий и пыли, обеспечивают безопасность. Системы этого типа бывают разной емкости и форм, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от объема перевозимых вещей. Если вам нужно перевозить вещи, которые должны быть защищены от влаги, ветра или пыли (одежда, туристическое оборудование), стоит отдать свое предпочтение автомобильному боксу.

Держатели для велосипедов тоже востребованы. Их устанавливают на поперечные рейлинги. Они позволяют транспортировать велосипеды. Эти багажники могут быть вертикальными (велосипед крепится за раму) или горизонтальными (велосипед перевозится в разобранном виде, снимаются передние колеса). К преимуществам велокреплений стоит отнести возможность перевозки нескольких велосипедов одновременно.

Корзины для грузов – открытые багажники, которые устанавливаются на крышу автомобиля. Они позволяют перевозить крупногабаритные или нестандартные по форме грузы. В отличие от боксов, корзины не защищают вещи от погодных условий, но позволяют быстро и легко загрузить, закрепить предметы. Эти багажные системы удобны для перевозки грубых грузов, которые не требуют защиты от влаги. Еще их стоит использовать в случаях, когда вам нужно быстро и легко загрузить или разгрузить багаж.

Рекомендации при выборе багажника на крышу

Первое, что нужно учитывать, так это тип груза, который вы планируете перевозить. Если вы перевозите спортивное снаряжение (велосипеды, лыжи), выбирайте специализированные крепления. Для транспортировки разнообразных вещей подойдет универсальный бокс на крышу.

Багажники изготавливаются из различных материалов. С положительной стороны себя зарекомендовали алюминий, пластик или сталь. Алюминиевые модели легкие и прочные, но обходятся дороже. Пластиковые боксы обеспечивают защиту от погодных условий, но могут быть менее устойчивыми к механическим повреждениям.

Стоит учитывать тот момент, что форма багажника влияет на аэродинамические свойства автомобиля. Обтекаемые модели снижают сопротивление воздуху и помогают минимизировать шум во время движения, снизить расход топлива.

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