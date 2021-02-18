Разные кухни мира: итальянская, азиатская, японская в Симферополе!

Последние несколько десятилетий японские блюда такие как суши и роллы набирают стремительную популярность и завоевывают с каждым годом всё больше и больше любви у своих фанатов. Эти чудесные блюда покорили миллионы сердец так как они хорошо насыщают наш организм, утоляют чувство голода и позитивно влияют на наше состояние.

При этом являются отличным вариантом питания для людей которые следят да своей фигурой. Все классические ингредиенты: рыба, рис, сушенные водоросли нори являются очень полезными и легкоусвояемыми для нашего организма.

Компания «Макароллыч» подготовила для всех любителей японской кухни главные правила которые нужно придерживаться когда мы едим суши и роллы:

Одним из основных правил является то, что соевый соус и васаби для раскрытия большего вкуса неприятно смешивать в одной миске. Эти два компонента нужно всегда разделять.

Самым правильным решением будет сперва взять немного острого васаби намазать его на суши или роллы, а далее макнуть еду в соевый соус.

Макать суши и роллы нужно со стороны рыбки, так раскроется изысканный вкус морепродуктов больше всего и вы получите максимальные приятные ощущения от такой необычной еды.

Третье правило говорит нам о том, что правильно использовать деревянные палочки, а не металлические, пластмассовые или любые другие. Сделанные из дерева наиболее удобные для поедания такой пищи и являются традиционным вариантом.

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