Разобрался по-соседски. В Севастополе драка «за правое дело» обернулась делом уголовным

В Севастополе участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью своего соседа. Как сообщили в УМВД, в дежурную часть отделения полиции №1 «Северное» поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним за помощью обратился потерпевший с многочисленными травмами головы, в том числе переломами.

Полицейские установили, что ранним утром 59-летний местный житель заметил, как с территории его домовладения неизвестный уводит принадлежащий ему велосипед. Мужчина не растерялся и окликнул непрошенного посетителя, после чего тот бросил транспорт и убежал. В утренних сумерках хозяину велосипеда показалось, что несостоявшийся вор очень похож на его 46-летнего знакомого, живущего на соседней улице. Он отправился к нему с визитом, чтобы обсудить случившееся и выяснить мотивы. Однако, сосед категорически отрицал своё участие в попытке кражи и на этой почве между мужчинами возник конфликт. Когда словесные аргументы закончились, разгневанный гость нанёс знакомому более трех ударов по лицу и ушёл. После происшествия жена пострадавшего вызвала скорую медицинскую помощь, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого. Он признал свою вину, раскаялся и рассказал, что уже после инцидента осознал, что из-за плохой видимости ошибся, приняв злоумышленника за соседа. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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