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Разобрался по-соседски. Житель Симферопольского района осужден за убийство  
Фото: прокуратура РК

Разобрался по-соседски. Житель Симферопольского района осужден за убийство  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:38 11.06.2024

Прокуратурой Симферопольского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, что подсудимый, находясь в селе Софиевка, возле своего дома, в ходе ссоры с соседом нанес ему четыре удара ножом в область шеи и несколько ударов в область грудной клетки. В следствие ножевых ранений потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи, — сообщили в прокуратуре Крыма.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил молодого человека к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Приговор в законную силу не вступил.

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