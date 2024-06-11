Разобрался по-соседски. Житель Симферопольского района осужден за убийство  

Прокуратурой Симферопольского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, что подсудимый, находясь в селе Софиевка, возле своего дома, в ходе ссоры с соседом нанес ему четыре удара ножом в область шеи и несколько ударов в область грудной клетки. В следствие ножевых ранений потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи, — сообщили в прокуратуре Крыма.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил молодого человека к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.