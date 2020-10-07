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Разработан проект плана по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя
фото: analogicus (pixabay.com)

Разработан проект плана по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:49 07.10.2020

Минэкономразвития РФ совместно с другими федеральными органами разработало проект плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя.

Вопрос водоснабжения в Крыму один из ключевых в нашей повестке, необходимо решить его оперативно, чтобы все жители региона были обеспечены водоснабжением. На прошлой неделе мы провели ряд совещаний, по итогам которых мною было дано поручение разработать план мероприятий по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя. Проект плана был разработан Минэкономразвития совместно с другими органами федеральной исполнительной власти и уже внесен на площадку правительства, — цитирует ТАСС заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

По словам чиновника, в ближайшее время проект будет согласован всеми заинтересованными сторонами, доработан с учетом замечаний, также будут определены источники финансирования. Ранее, напомним, Марат Хуснуллин дал поручение Минприроды и Росгеологии отправить своих представителей в Крым и провести геологические изыскательные работы. Сейчас работа на месте продолжается.

Разработан проект плана по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя

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