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Разработанный в Севастополе сервис Covid-19 - среди лучших кейсов цифровой трансформации РФ
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Разработанный в Севастополе сервис Covid-19 — среди лучших кейсов цифровой трансформации РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:38 22.01.2021

Информационный сервис Covid-19, напомним, запустил Департамент цифрового развития Севастополя во время активной фазы пандемии коронавируса.

Он позволил оперативно решать огромное количество задач по автоматизации взаимодействия участников оперативного штаба по коронавирусу, в частности, по организации связи с населением (приём вызовов, выдача регламентных документов), обработке данных о гражданах, прибывших из неблагоприятных районов и контактирующих с зараженными, выявлению потенциально-зараженных граждан, ведению статистики и т.д., — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В рамках функционирования сервиса начал работу единый контакт-центр с номером 122, а также созданный на его базе ситуационный центр. За первую неделю работы контакт-центра было обработано более 31,4 тыс. звонков. В целом, за время функционирования через сервис было совершено более 140 тыс. звонков.

Информационный сервис Covid-19 является полностью отечественной разработкой и создан на базе программной платформы Smart City Cloud, включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Перечень лучших кейсов трансформации субъектов Российской Федерации сформирован АНО «Цифровая экономика».

Разработанный в Севастополе сервис Covid-19 - среди лучших кейсов цифровой трансформации РФ

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