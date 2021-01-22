Разработанный в Севастополе сервис Covid-19 — среди лучших кейсов цифровой трансформации РФ

Информационный сервис Covid-19, напомним, запустил Департамент цифрового развития Севастополя во время активной фазы пандемии коронавируса.
Он позволил оперативно решать огромное количество задач по автоматизации взаимодействия участников оперативного штаба по коронавирусу, в частности, по организации связи с населением (приём вызовов, выдача регламентных документов), обработке данных о гражданах, прибывших из неблагоприятных районов и контактирующих с зараженными, выявлению потенциально-зараженных граждан, ведению статистики и т.д., — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
В рамках функционирования сервиса начал работу единый контакт-центр с номером 122, а также созданный на его базе ситуационный центр. За первую неделю работы контакт-центра было обработано более 31,4 тыс. звонков. В целом, за время функционирования через сервис было совершено более 140 тыс. звонков.
Информационный сервис Covid-19 является полностью отечественной разработкой и создан на базе программной платформы Smart City Cloud, включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
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