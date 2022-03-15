Разработаны правила предоставления субсидий для жителей расселяемых аварийных домов

Минстрой разработал единые правила предоставления субсидий на покупку жилья для жителей расселяемых аварийных домов. Кроме того, изменяется финансирование этих выплат.

Сейчас такие субсидии могут выплачиваться из регионального или местного бюджета, если это предусмотрено законодательством, пояснили в пресс-службе Минстроя. В случае подписания постановления субсидии будут предоставляться за счет федерального бюджета — путем перечисления средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в бюджеты регионов или местные бюджеты в качестве финансовой поддержки, — сообщает Российская газета.

Если документ утвердят, выплаты смогут получать собственники помещений в сносимых аварийных домах, у которых нет другого жилья (ни в собственности, ни на условиях социального найма). Кроме того, не должно быть жилья, приобретенного во время брака, у супруга или супруги этого жителя (такая квартира считается совместным имуществом, даже если у нее один собственник). При этом муниципалитеты должны установить максимальный размер доходов семьи и стоимости принадлежащего ей имущества — если эти показатели превышены, то будет считаться, что супруги могут самостоятельно купить квартиру (на свои средства или в кредит). Субсидии не положены тем, кто приобрел жилье, уже зная, что дом аварийный.

Средства можно будет использовать для покупки квартиры, комнаты или дома, для доплат за переселение в более дорогое жилье, на первый взнос или погашение ипотеки. Запрещается покупать квартиры в аварийных и старых домах (старше десяти лет) и неблагоустроенную недвижимость.

Такие субсидии — это дополнительная мера поддержки, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Помимо нее жители аварийных домов получают выкупную цену жилья, но зачастую этой суммы хватает лишь на жилье в доме, который скоро тоже станет аварийным. Единый порядок предоставления субсидий расширит варианты решения жилищного вопроса для жителей аварийных домов, считает президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. Переселенцы чаще смогут выбирать — получать другую жилплощадь или деньги. Но решение, вводить ли субсидии, останется за регионами.

Такие субсидии — дополнительная мера поддержки граждан, переселяемых из аварийных домов, отметили в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Сейчас субсидии предоставляют только 11 регионов.

Утверждение на уровне правительства порядка предоставления субсидий даст возможность унифицировать для всех регионов подходы к предоставлению гражданам дополнительных средств при переселении из аварийного жилого фонда, что позволит субъектам активнее и масштабнее применять этот способ поддержки, — подчеркивают в пресс-службе фонда.

Источник: Российская газета

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