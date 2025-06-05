Разработчики Крыма продолжают помогать защищать позиции бойцов от дронов

Народный фронт передает очередные анализаторы частот для бойцов в зону СВО от крымских изготовителей. Бойцы в очередной раз благодарят жителей полуострова за техническое участие в борьбе с вражескими «птичками».

Средства, которые позволяют определить вражеские квадрокоптеры во время выполнения боевых задач нужны постоянно. Это не просто удобство, это необходимость и безопасность. Наличие таких приборов, их «прокачивание» из года в год вызывает только уважение. Конечно, не менее важны и средства РЭБ. Это вклад людей в защиту нашей техники и наших ребят птичек, — поделился боец с позывным «Техник».

Закупить средства удалось благодаря народному сбору от крымчан. За последний год удалось закупить несколько десятков таких приборов и передать на фронт.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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