Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Разработчики Крыма продолжают помогать защищать позиции бойцов от дронов
Новости Республики
Разработчики Крыма продолжают помогать защищать позиции бойцов от дронов
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Разработчики Крыма продолжают помогать защищать позиции бойцов от дронов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:09 05.06.2025

Народный фронт передает очередные анализаторы частот для бойцов в зону СВО от крымских изготовителей. Бойцы в очередной раз благодарят жителей полуострова за техническое участие в борьбе с вражескими «птичками».

Средства, которые позволяют определить вражеские квадрокоптеры во время выполнения боевых задач нужны постоянно. Это не просто удобство, это необходимость и безопасность. Наличие таких приборов, их «прокачивание» из года в год вызывает только уважение. Конечно, не менее важны и средства РЭБ. Это вклад людей в защиту нашей техники и наших ребят птичек, — поделился боец с позывным «Техник».

Закупить средства удалось благодаря народному сбору от крымчан. За последний год удалось закупить несколько десятков таких приборов и передать на фронт.

Узнайте больше:  Более 300 вожатых студотрядов Крыма дали старт оздоровительной кампании в лагерях

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Донбасс

Крым и Донбасс

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.