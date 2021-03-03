Разрисованная вандалами Таврическая лестница будет отреставрирована

Как сообщил директор Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов, благодаря оперативным действиям УМВД вандалы, «разрисовавшие» Таврическую лестницу, пойманы. Теперь задача — лестницу, которая является объектом культурного наследия, отреставрировать.

Вопрос уже прорабатывается со специалистами. По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева в этом году оперативно работы будут проведены. Выполнять их будет организация с соответствующей лицензией Министерства культуры, – сказал Евгений Горлов.

Помимо Таврической лестницы вандалы разрисовали стены домов на ул. Большая Морская и телефонную будку. Также были изрисованы входные группы на улице Гоголя. Предположительно, ущерб нанесли эти же граждане.

Таврическую лестницу разрисовали трое местных жителей в возрасте 23-26 лет. Они полностью признали свою вину и рассказали, что нанесли надписи из хулиганских побуждений. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч. 1 статье 243 УК РФ. Максимальные санкции статьи предусматривают многомиллионный штраф либо лишение свободы сроком до трех лет, — отметили в городском правительстве.

Также Евгений Горлов сообщил, что вандалы разрисовали уличную мебель благоустроенного сквера и Доску почета в Балаклаве. Директор Департамента городского хозяйства призвал жителей города сообщать об актах вандализма правоохранителям. Все объекты будут приведены в порядок.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.