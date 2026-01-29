Развитие Большой Севастопольской тропы в 2025 году — что будет?

В Севастополе активно реализуется приоритетный проект «Развитие экологического туризма и маршрута активного отдыха «Большая Севастопольская тропа». С 2017 года этот более чем 200-километровый маршрут стал одним из ключевых объектов туристической и экологической инфраструктуры региона, объединяя природные, исторические и рекреационные достопримечательности. На сегодняшний день вся тропа полностью паспортизирована и оборудована современной навигационной системой.

В 2025 году в рамках проекта специалистами Севприроднадзора установлено 200 новых навигационных столбов, а это в целом 505 ориентиров по всей тропе, которые содержат информацию о расстоянии до важных объектов, примерном времени движения, существующих веб ресурсах, телефонах служб спасения и координатах расположения. Помимо перечисленного изготовлено и заменено более 700 информационных табличек, отремонтированы входные группы и информационные стенды, а также оборудовано шесть новых мест для отдыха — от смотровой «Залив Мегало-Яло» до привала урочища Балчик.

Внимание уделено и безопасности на сложных участках маршрута: утверждены перечень и паспорта альпинистских маршрутов категории виа феррата: «Ильяс-Кая», «Батилиман – Ласпинский перевал» и учебная трасса на горе Орта-Кая. Все они проходят по территории особо охраняемых природных территорий — заказников «Мыс Айя», «Ласпи» и «Байдарский». Паспортизация необходима для обеспечения безопасности туристов, информирования о сложности маршрутов, регулирования доступа и сбора статистики для дальнейшего улучшения инфраструктуры.

Повышение туристической нагрузки потребовало отдельных мер. В 2025 году для остановок БСТ, расположенных на территории трех заказников, определена предельно допустимая рекреационная емкость. Это научно обоснованное ограничение, позволяющее контролировать поток посетителей и предотвращать деградацию природных комплексов, флоры и фауны, а также нарушение естественных экосистем. Таким образом, развитие туризма в регионе осуществляется сбалансировано — с учетом как интересов туристов, так и сохранения уникальной природы региона.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя