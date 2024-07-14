Развитие Севастополя и реализация новых нацпроектов: тема визита Марата Хуснуллина в город

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин 12 июля провёл в Севастополе совещание, посвящённое социально-экономическому развитию и реализации в нашем регионе новых национальных проектов. В совещании приняли участие: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители федеральных ведомств, члены правительства Севастополя, руководители организаций.

Перед нами стоит глобальная стратегическая цель: президент поставил задачу сформировать новые национальные проекты. Поэтому мы с Михаилом Владимировичем Развожаевым и его командой, с федеральными органами власти очень подробно обсудили, в каких национальных проектах будет участвовать Севастополь, и как с новыми национальными проектами увязать программу социально-экономического развития региона, чтобы достичь максимального эффекта. По итогам первого полугодия Севастополь демонстрирует хорошие результаты: благодаря усилиям губернатора и Правительства города завершено строительство многих объектов. Мы видим задел на ближайшие три года с перспективой до 2030 года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Марата Хуснуллина.

В первом полугодии 2024 года в Севастополе было завершено строительство 8-го этапа трассы «Таврида», трёх надземных пешеходных переходов, Мартыновского канализационного коллектора. В высокой степени готовности — строительство многофункционального культурно-досугового центра в Казачьей бухте, газификация сёл Байдарской долины (село Озерное, низкое давление), реконструкция центрального теплового пункта с установкой блочно-модульной котельной на улице Шевченко и другие объекты.

Губернатор Михаил Развожаев поблагодарил вице-премьера за высокую оценку работы. Глава города подчеркнул, что достичь целей новых национальных проектов — в частности, проекта «Инфраструктура для жизни» — поможет программа социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

Марат Шакирзянович провёл не просто совещание по подведению итогов: это было первое обсуждение стоящих перед нами стратегических вопросов. Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», который сейчас формируется по поручению президента, — это ключевой проект для обеспечения всей инфраструктуры управления городом. И теперь наша программа социально-экономического развития, направленная на решение проблем в социальной и коммунальной инфраструктуре, теперь будет работать в связке с национальными проектами — для того, чтобы обеспечить городу новое качество жизни. Это должно быть увязано с Генеральным планом, работа над которым сейчас завершается. Мы должны максимально привлечь все инструменты для реализации стратегии, — отмечает Михаил Развожаев.

В рамках визита заместитель председателя Правительства России посетил строительную площадку на мысе Хрустальном. Здесь строится культурный кластер, включающий театр оперы и балета, академию хореографии и музейный комплекс.

Справочно:

По поручению президента Владимира Путина правительство России завершает формирование новых национальных проектов, в числе которых — нацпроект «Инфраструктура для жизни», призванный синхронизировать все виды работ по созданию инфраструктуры нового качества: строительства социальных объектов, жилья, дорог, обновление коммунальных сетей и общественного транспорта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя