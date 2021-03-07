Развитию бокса в Севастополе поможет Попечительский совет

В Севастополе прошли финальные поединки Чемпионата города по боксу среди мужчин и женщин, городских первенств юниоров и юниорок 17-18 лет, юношей и девушек 15-16 лет, юношей и девочек 13-14 лет. Финалы проводились на ринге спортшколы олимпийского резерва №4.

Победителей приветствовали член Совета Федерации от Севастополя Сергей Колбин, глава Общественной палаты Севастополя Сергей Потемкин, депутат Заксобрания, председатель СРО ВООВ «Боевое Братство» Василий Зубенко, депутат Заксобрания Вячеслав Камзолов, заместитель Командующего ЧФ Олег Хоменко, декан кафедры физвоспитания СевГУ Георгий Будагьянц, зам. начальника управления по делам молодежи и спорта правительства Севастополя Вера Пешкина, первый вице-президент Федерации бокса Севастополя, лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков, вице-президент Федерации бокса Севастополя Павел Михайлов, исполнительный директор Федерации бокса Севастополя Олег Баландин, президент Боксерского клуба «Фиолент» Олег Надежин и руководитель молодежного крыла общественного объединения «Здоровые силы Севастополя» Артур Таранов. Почетные гости вручили награды призерам турниров.

На протяжении 3 дней более 100 спортсменов соревновались за места в сборную команду города Севастополя для участия в Первенстве Южного Федерального округа, которое пройдёт в Майкопе с 28 марта по 2 апреля.

По словам первого вице-президента городской Федерации бокса Дмитрия Голикова, соревнования прошли на высоком уровне. Всемерную помощь развитию севастопольского бокса на сегодня оказывают не только городские власти и меценаты-энтузиасты спорта. Создается Попечительский совет, который возьмет на себя многие «организационные вопросы», чтобы преумножать победы боксеров Севастополя.

Став первым вице-президентом Федерации бокса Севастополя, я взял на себя большую ответственность. Это, своего рода, живой организм, полноценно функционирующий. Со всеми своими проблемами и радостями, удачами и огорчениями, победами и проигрышами. Тренеры, спортсмены, дети, взрослые, мамы, папы, бабушки и дедушки…. Более тысячи людей, живущих спортом, погруженных в мир бокса… Спортивные школы, клубы… И соревнования, соревнования, соревнования… Соревнования, на которых мы должны побеждать и прославлять наш великий Севастополь! И принял я решение не сразу, подумав и всё хорошо взвесив. Решение идти вперед, принято. Огромную поддержку и уверенность мне дают рядом находящиеся мои друзья. Попечительский совет начинаем формировать именно, начиная с них. Василий Викторович Зубенко, Сергей Николаевич Колбин и Вячеслав Юрьевич Камзолов. Депутаты Заксобрания Севастополя, мои боевые братья и сенатор Российской Федерации — куда я без Вас? Точнее Мы без Вас? Только вместе и только к победам Севастополя, — сказал Дмитрий Голиков.

Фото: Федерация бокса Севастополя.