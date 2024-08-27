Развод – честнее и безопаснее. А так одной сидеть, второму лечиться

В Белогорском районе Крыма местная жительница осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью супруга.

Судом установлено, что весной текущего года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своим мужем нанесла ему удар кухонным ножом в область живота, причинив тяжкие телесные повреждения. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновную к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, — сообщили в прокуратуре.