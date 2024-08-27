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Развод – честнее и безопаснее. А так одной сидеть, второму лечиться

Развод – честнее и безопаснее. А так одной сидеть, второму лечиться

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:29 27.08.2024

В Белогорском районе Крыма местная жительница осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью супруга.

Судом установлено, что весной текущего года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своим мужем нанесла ему удар кухонным ножом в область живота, причинив тяжкие телесные повреждения. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновную к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, — сообщили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.

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