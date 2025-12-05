Развод разводов, но долги — общие: Верховный суд обязал экс-супругов заплатить за ремонт общего жилья поровну﻿

На один из острых вопросов, связанных с общим имуществом супругов, ответил Верховный суд РФ. Если квартира находится в долевой собственности, может ли один из дольщиков сделать в ней ремонт и обязать второго компенсировать ему часть расходов? Две местные судебные инстанции, которые изучали этот вопрос, решили, что не обязательно.

В суд обратились гражданин и гражданка, которые, состоя в браке, заключили договор о долевом строительстве однокомнатной квартиры стоимостью около 557 000 рублей. Спустя пару лет супруги развелись. За каждым из них осталась половина доли в помещении, строительство которого на момент развода было еще не завершено. И только спустя восемь лет застройщик передал квартиру законным владельцам. Отделка в этой квартире была черновая, и экс-муж отремонтировал ее за свой счет. На это он потратил больше, чем обошлось само жильё, — около 715 000 рублей. И позже утверждал: бывшая супруга заявляла ему, что квартира ей не нужна.

Вот только потом женщина передумала и решила въехать в квартиру. Бывший муж был против. Так что заселяться даме пришлось по решению суда, который обязал экс-супруга не препятствовать ей в пользовании жильем. Тогда гражданин решил взыскать с бывшей жены половину потраченных им на ремонт средств. Спор заметил портал Право.ru.

Платить за ремонт бывшая жена отказалась. Пришлось гражданину идти в суд, где гражданка заявила, что ее мнение при проведении ремонта не учли.

В первых двух инстанциях получить компенсацию не вышло. Суды заключили: гражданин должен был доказать, что согласовал с экс-супругой выполнение ремонта, его объем и расходы. Представленные же им чеки, по мнению суда, не доказывают, что приобретенные материалы использовались именно для выполнения ремонтных работ в данной квартире.

Вот в таком виде спор дошел до Судебной коллегии по гражданским спорам ВС, которая не согласилась с нижестоящими инстанциями. ВС заявил: местные суды не учли, что, согласно смыслу статьи 980 Гражданского кодекса, тот, кто «действовал в чужом интересе», должен понимать, что его действия направлены на обеспечение интересов другого, а его главная цель — улучшение положения другого лица, а не своего собственного. Но суды не установили, что гражданин действовал исключительно в интересах экс-супруги, заметили в ВС. А значит, нельзя признать правильным то, что суды применили положения главы 50 ГК о действиях в чужом интересе без поручения, заключил ВС.

При этом в Верховном суде напомнили коллегам, что согласно статье 210 ГК, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, а в соответствии со статьей 247 ГК, если речь идет о долевой собственности, собственники договариваются о том, как использовать имущество.

При этом каждый сособственник обязан участвовать соразмерно своей доле, в том числе в издержках по содержанию и сохранению жилья — так сказано в статье 249 ГК. Если согласовать кто и как несет издержки не получилось, то этот вопрос решает суд.

Коллегия по гражданским спорам ВС напомнила, что владеть имуществом — значит не только физически обладать им, но и относиться к нему, как к своему. В том числе ремонтировать. Квартиру без отделки бывший супруг привел в пригодное для проживания состояние за свой счет. После этого его бывшая супруга вселилась в эту квартиру, а его обязали передать ей ключи и не мешать ей пользоваться помещением.

Кроме того, женщина была зарегистрирована в этой квартире — то есть отремонтированную квартиру она использовала. И то, что бывшие супруги не договорились, кто и сколько платит за ремонт, не означает, что в издержках можно вообще не участвовать, заметили в ВС.

источник: «Российская газета»