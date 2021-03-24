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РБК: иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение
Фото: pxhere.com

РБК: иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:22 24.03.2021

После того как российские власти запретили иностранцам и зарубежным компаниям владеть землей в Крыму, они отказались как минимум от 500 участков на полуострове. Об этом пишет РБК, со ссылкой на Госкомитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

До подписания соответствующего указа иностранным гражданам принадлежало 11,5 тыс. земельных участков в Крыму. По данным Росреестра, к 1 января 2021 года это число упало до 11 тысяч. Более свежих данных у службы нет.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2020 года подписал Указ, который запрещает иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам и лицам без гражданства владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя, Астраханской и Калининградской областей. Запрет вступил в силу 20 марта этого года.

Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них: Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Если иностранные граждане в течение года с момента издания указа не передали права на землю, власти продадут ее в принудительном порядке, сообщил Росреестр. Вырученную сумму передадут или бывшему владельцу, или в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом.

РБК: иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение

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