Реабилитационный центр в Евпатории: строители возводят второй и третий этажи

Весной 2024 года строители приступили к возведению второго и третьего этажей в здании строящегося 6-этажного пансионата на территории Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ). Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Строители завершили возведение подземной части и первого этажа пансионата площадью более 13 тыс. кв. метров. В здании смогут проживать 150 маленьких пациентов, которые будут проходить лечение в дневном стационаре, — рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что кроме жилых номеров в здании пансионата появится многофункциональный зал и административные помещения. Планируется, что для удобного перемещения пансионат соединят теплыми переходами с корпусом с обеденным и актовым залами и консультативно-диагностическим корпусом.

Также на территории центра строятся здание общежития для проживания медперсонала на 225 мест и корпус с обеденным залом, в котором для организации детского досуга предусмотрены проектно-конструкторские мастерские, а также мультимедийный зал для интерактивных игр.

Федеральный детский реабилитационный центр в Крыму строится по поручению Президента России Владимира Путина. Завершить строительство крупнейшего объекта здравоохранения планируется в 2026 году, — напомнили в пресс-службе «Единого заказчика».

Детский реабилитационный центр в Евпатории возводится на объединённой территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина». Он предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями.

источник: Служба по связям с общественностью Административного департамента ППК «Единый заказчик»

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