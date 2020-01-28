Реалии бизнеса 2020 года: быть юридически грамотным, либо обращаться к юристам-профессионалам

2020 год привнес в жизнь российского бизнеса «ожидаемые неожиданности». Одна из главных – налог для самозанятых, одна из болезненных – 20% НДС, одна из затратных – увеличение отчислений для ИП. И еще десятки изменений в законы, формы отчетности, расчеты, патенты…

А еще штрафы. Например, за нарушение сроков обязательного ново лицензирования компаний, специализирующихся на энергосбыте. Максимальный… до миллиона рублей. И это тот самый случай, когда незнание не освобождает от ответственности. Вот и получается, что одним из главных условий ведения бизнеса становится его юридическое сопровождение. Сэкономить на юристе дороже будет.

Хорошо крупным компаниям, имеющим штатного юриста, а то и целые юротделы с консультантами, кадровиками, специалистами широкого профиля. А что делать ИП или небольшому ООО, которые и бухгалтерские отчеты в онлайн-программах составляют, либо пользуются услугами «бухгалтера на час» (на конкретный пакет документации). Ответ на поверхности: следует обратиться в Бизнес-Маркет. Перейдя по ссылке https://b2b-market.world/product/uslugi-dlya-biznesa/yuridicheskiy/, можно получить весь необходимый комплекс юридических услуг для бизнеса. Весь список деловых предложений дублировать нет смысла, однако он действительно широк: от запутанных вопросов землепользования, недвижимости, строительства до сертификации и страхования, от налогового права до аудита и консалтинга. «Сессионные» юристы-профессионалы справятся с любой поставленной задачей.

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Возможно, следующие факты из новостных лент также добавят «пищи для размышлений». Именно в 2020 году готовятся масштабные изменения в Налоговый кодекс. Неофициально сообщается о масштабном документе объемом в 117 страниц. Скорее всего Верховный суд отменит сроки давности по налоговым преступлениям. Банки и фискальные органы будут внимательнее следить не только за доходами, но и расходами граждан (особенно чиновников).

Как мы и говорили в начале, усилится контроль за самозанятыми и работающими пенсионерами. Выход? Оптимизация, внимательность и юридическая подкованность. Последнее – можно и нужно доверить профессионалам, обратившись на универсальный сайт Бизнес-Маркет.