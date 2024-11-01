Реализация национализированного имущества принесла в бюджет Крыма свыше 4,5 млрд рублей

Сообщается, что в 2022–2024 годах в перечень такого имущества вошло порядка 3,5 тыс. объектов, из которых 1 200 – в 2024 году. За его аренду в бюджет республики поступило более 392 млн рублей. Из них 75 % – в текущем году.

Сергей Аксёнов акцентировал, враги России и Крыма зарабатывать в республике не будут.

Будем и дальше бить врагов по всем направлениям. В том числе по кошельку. Тем более что у них это самое больное место, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым