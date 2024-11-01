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Реализация национализированного имущества принесла в бюджет Крыма свыше 4,5 млрд рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Реализация национализированного имущества принесла в бюджет Крыма свыше 4,5 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:07 01.11.2024

Реализация ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, принесла в бюджет Республики Крым свыше 4,5 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сообщается, что в 2022–2024 годах в перечень такого имущества вошло порядка 3,5 тыс. объектов, из которых 1 200 – в 2024 году. За его аренду в бюджет республики поступило более 392 млн рублей. Из них 75 % – в текущем году.

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Сергей Аксёнов акцентировал, враги России и Крыма зарабатывать в республике не будут.

Будем и дальше бить врагов по всем направлениям. В том числе по кошельку. Тем более что у них это самое больное место, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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