Реализация нацпроектов в Феодосии — оглашены итоги

Большое внимание уделяется развитию и обустройству пляжной инфраструктуры. При поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Феодосийском городском округе благоустроено 2 песчано-галечных пляжа. Для комфортного отдыха установили бунгало, душевые, кабинки для переодевания, дорожки, шезлонги, зонты, теневые навесы, питьевые фонтаны и качели. Позаботились и о маломобильных гражданах, разместили перила при входе на пляж и в море. Для спасателей установили два поста со всем необходимым оборудованием, а для малышей появился отдельный бонус – игровая площадка. Для взрослых и детей более старшего возраста – спортивная и волейбольная площадка. Выполнены работы и по обустройству детского сектора, зоны отдыха, зоны обслуживания, пандуса для спуска в воду и проходными дорожками для граждан с ограниченными физическими возможностями в ТОСК «Приморье» пгт Коктебель.

В едином архитектурном стиле до конца текущего года будет оформлен маршрут вдоль набережной до известных достопримечательностей города Феодосии. Проект «Феодосийский уезд» получил поддержку в размере 143,3 млн рублей. Здесь планируют создать единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, озеленением, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, фотозонами, фонтаном, современной системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных людей.

Ускоренное внедрение цифровых технологий в сферу культуры становится одной из целей нацпроекта «Культура». В Феодосийской картинной галерее им. Айвазовского с 2019 года функционируют мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.

Ремонтные работы — одна из важнейших задач, которую помогает решить федеральное финансирование. Капитальный ремонт на данный момент ведётся в Феодосийском музее древностей, который завершат к концу текущего года, а первых посетителей он примет уже в начале следующего курортного сезона. На ремонт по нацпроекту «Культура» выделено более 35 миллионов рублей. В филиале музея для размещения отдела нумизматики и этнографии на ул. Куйбышева строительно-монтажные работы уже завершены. Здесь планируется разместить несколько интересных экспозиций, в том числе выставку банкнот и монет на 5000 экспонатов, которые будут размещены в новых витринах и стеллажах. Ещё один зал музея откроют на Красноармейской с дальнейшим размещением экспозиции «Старый город», посвященной его развитию в период 18 — начала 20 века. В залах музея установят интерактивные столы, станет доступной услуга аудиогида.

Современное техническое оснащение получили 2 муниципальных музея: Феодосийский музей древностей и Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского. Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами получила и Феодосийская детская музыкальная школа №1. Благодаря финансированию были поставлены новые музыкальные инструменты в виде пианино, баяна, скрипки, виолончели, струн для скрипок и виолончели. Также приобретены кресла и новая музыкальная литература.

Все доступнее становится дополнительное образование. Благодаря нацпроекту «Образование» современные пространства Центр «Точка роста» созданы и функционируют 5 Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в которых обучающиеся осваивают программы общего и дополнительного образования с использованием современного оборудования. Кабинеты учебных заведений оснащены стандартным и профильным комплектами оборудования, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для достижения образовательных результатов по предметным областям. В 3-х школах обновлены условия для занятия детей физической культурой и спортом. В рамках нацпроекта предусмотрено и обновление инфраструктуры школ для детей с ограничениями по здоровью. В ГБОУ РК «Феодосийская специальная школа-интернат» проведена закупка и поставка оборудования для организации проведения образовательных занятий и трудовых процессов.

Благодаря нацпроекту развивается и цифровая образовательная среда в школах. В 6 общеобразовательных организациях обеспечена материально–техническая база для внедрения цифровой образовательной среды. А до конца текущего года на базе школы №10 им. И.Т. Волынкина появится инновационная площадка дополнительного образования «IT-куб». На оснащение центра выделено 20,7 млн руб. На текущий момент закуплено и поставлено необходимое оборудование для оснащения центра (МФУ, ноутбуки, 3D-принтеры и сканеры, роботы-манипуляторы, образовательные конструкторы и наборы по механике, робототехнике, электронике и электромеханике, наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем, манипуляционных роботов и пр).

В Феодосии динамично проходит и благоустройство объектов городской среды. Начиная с 2019 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» проведена активная работа по благоустройству. За 6 лет обновили более 11 общественных территорий. Там появилась современная инфраструктура для отдыха и занятий спортом и, конечно, детские площадки для игр.

Необходимо отметить, что и национальный проект «Здравоохранение» преследует достижение крайне значимых целей для развития региона и города Феодосия, в частности. В 2024 году осуществлена поставка 21 ед. медоборудования для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Феодосийский медицинский центр. Активно развивается и первичное звено здравоохранения. Проведён капитальный ремонт 2-х врачебных амбулаторий и 6 единиц автомобильного транспорта для улучшения качества медицинской помощи. А в 2019-2020 гг выполнена поставка 6 единиц медицинского оборудования в рамках реализации регионального проекта по развитию детского здравоохранения.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)