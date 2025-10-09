Реализация нацпроектов в Крыму — текущие этапы

В ходе встречи детально рассмотрены текущие этапы выполнения работ по ряду социально значимых объектов на полуострове.

Особое внимание уделено вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. В частности, речь шла о строительстве восьми новых врачебных амбулаторий в Ленинском и Первомайском районах, призванных улучшить доступность медицинской помощи для жителей сельских территорий.

Участники совещания также обсудили капитальный ремонт четырех общеобразовательных школ, расположенных в Черноморском, Раздольненском и Первомайском районах, а также детского сада №12 в Ялте.

В части благоустройства общественных пространств: Приморский парк в Керчи готов на 70%, общественный парк в Гурзуфе — на 56%, а «Городской сад» в Ялте почти на 50%. Сообщается, что на всех этих объектах активно продолжаются работы по прокладке необходимых коммуникаций, обустройству современных зон отдыха, установке малых архитектурных форм и другие мероприятия, направленные на создание комфортной городской среды.

В части развития туристической инфраструктуры. Текущая готовность туркластера «Город Саки – источник силы и здоровья» достигла 85%..

По словам Юрия Гоцанюк, по всем объектам необходимо повысить динамику работ, обеспечить регулярный мониторинг и контроль за ходом реализации проектов.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым