Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Реализация нацпроектов в Крыму — текущие этапы
Новости Республики
Реализация нацпроектов в Крыму - текущие этапы
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Реализация нацпроектов в Крыму — текущие этапы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:39 09.10.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провел рабочее совещание по анализу хода реализации национальных проектов «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Туризм и гостеприимство», «Молодежь и дети» и «Продолжительная и активная жизнь».

В ходе встречи детально рассмотрены текущие этапы выполнения работ по ряду социально значимых объектов на полуострове.

Особое внимание уделено вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. В частности, речь шла о строительстве восьми новых врачебных амбулаторий в Ленинском и Первомайском районах, призванных улучшить доступность медицинской помощи для жителей сельских территорий.

Участники совещания также обсудили капитальный ремонт четырех общеобразовательных школ, расположенных в Черноморском, Раздольненском и Первомайском районах, а также детского сада №12 в Ялте.

В части благоустройства общественных пространств: Приморский парк в Керчи готов на 70%, общественный парк в Гурзуфе — на 56%, а «Городской сад» в Ялте почти на 50%. Сообщается, что на всех этих объектах активно продолжаются работы по прокладке необходимых коммуникаций, обустройству современных зон отдыха, установке малых архитектурных форм и другие мероприятия, направленные на создание комфортной городской среды.

Узнайте больше:  5 октября – День Фоки, День Иона. Говорят - не самое хорошее время

В части развития туристической инфраструктуры. Текущая готовность туркластера «Город Саки – источник силы и здоровья» достигла 85%..

По словам Юрия Гоцанюк, по всем объектам необходимо повысить динамику работ, обеспечить регулярный мониторинг и контроль за ходом реализации проектов.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x