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Ребенок из Крыма будет помогать бойцам 3-д печатью
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Ребенок из Крыма будет помогать бойцам 3-д печатью

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:20 17.07.2025

После родовой травмы Дима Санжигаряев стал инвалидом, у него проблемы со слухом, а не так давно врачи обнаружили онкологию. Дима всегда борется за свою жизнь вопреки прогнозам врачей и мечтает стать военным.

Мальчик рисует картины, а на средства с их продажи покупает помощь для бойцов. Часть помощи он передал вместе с Народным фронтом. Недавно посетив мастер-класс и увидев новости о прилетах в мирных городах, юный крымчанин загорелся идеей, что он недостаточно помогает бойцам и решил сам печатать детали для бойцов и медиков.  Идея захватила настолько, что семья уже начала откладывать на покупку.

Это называется — мечта, — с гордостью говорит Дима.

Но выполнить мечту особенного ребёнка, услышав про него от Народного фронта, решила крымская предпринимательница/ Самый долгожданный подарок она сделала в свой день рожденья.

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В ближайших планах Димы вместе с Народным фронтом — настройка принтера и запуск кулибинской мастерской в работу. Детали будут отдавать бойцам на Херсонское и Запорожское направление.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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