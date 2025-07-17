Ребенок из Крыма будет помогать бойцам 3-д печатью

После родовой травмы Дима Санжигаряев стал инвалидом, у него проблемы со слухом, а не так давно врачи обнаружили онкологию. Дима всегда борется за свою жизнь вопреки прогнозам врачей и мечтает стать военным.

Мальчик рисует картины, а на средства с их продажи покупает помощь для бойцов. Часть помощи он передал вместе с Народным фронтом. Недавно посетив мастер-класс и увидев новости о прилетах в мирных городах, юный крымчанин загорелся идеей, что он недостаточно помогает бойцам и решил сам печатать детали для бойцов и медиков. Идея захватила настолько, что семья уже начала откладывать на покупку.

Это называется — мечта, — с гордостью говорит Дима.

Но выполнить мечту особенного ребёнка, услышав про него от Народного фронта, решила крымская предпринимательница/ Самый долгожданный подарок она сделала в свой день рожденья.

В ближайших планах Димы вместе с Народным фронтом — настройка принтера и запуск кулибинской мастерской в работу. Детали будут отдавать бойцам на Херсонское и Запорожское направление.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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