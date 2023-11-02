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Ребенок в детском садике проглотил иглу. ский Следком проводит проверку
Фото: pikist.com

Ребенок в детском садике проглотил иглу. Крымский Следком проводит проверку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 21:23 02.11.2023

Следственный комитет проводит проверку по сведениям о происшествии в одном из детских садов Ленинского района Крыма.

В социальных сетях распространена информация о том, что шестилетний мальчик на полу в одной из комнат дошкольного учреждения нашел иголку и, оставшись без должного присмотра воспитателей, проглотил ее. Ребенку была своевременно оказана медицинская помощь.

Следствие тщательным образом проверит изложенные сведения, при их подтверждении будет дана оценка действиям персонала дошкольного учреждения на предмет соблюдения интересов и мер безопасности малолетних, — сообщили в Следкоме.

По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

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