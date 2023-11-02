Ребенок в детском садике проглотил иглу. Крымский Следком проводит проверку

Следственный комитет проводит проверку по сведениям о происшествии в одном из детских садов Ленинского района Крыма.

В социальных сетях распространена информация о том, что шестилетний мальчик на полу в одной из комнат дошкольного учреждения нашел иголку и, оставшись без должного присмотра воспитателей, проглотил ее. Ребенку была своевременно оказана медицинская помощь.

Следствие тщательным образом проверит изложенные сведения, при их подтверждении будет дана оценка действиям персонала дошкольного учреждения на предмет соблюдения интересов и мер безопасности малолетних, — сообщили в Следкоме.