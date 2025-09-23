Прямо сейчас:
«Ребята» не одумались — пойдут под суд. В Севастополе задержали подозреваемого в краже велосипедов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:04 23.09.2025

Двухколёсный транспорт стоимостью 33 тысячи рублей злоумышленники продали, а деньги потратили на покупки и алкоголь.

Ребята, может одумаетесь и вернете на место то, что принадлежит не вам? Жалко будет если вас поймает полиция, — написала автор одной из публикаций в местных телеграм-каналах. Женщина также предоставила видео на котором двое неизвестных мужчин деловито выводят её велосипеды из многоэтажного дома и спокойно уезжают.

Сочувствующая тем, кто должен сидеть в тюрьме, 37-летняя жительница Севастополя имела неосторожность оставить в подъезде свой велотранспорт, пристегнув его к перилам противоугонным тросом. Но это не спасло от кражи.

Ожидаемо, «ребята» не одумались, похищенный транспорт не вернули, поэтому их совсем не жалко. Как выяснили полицейские, ранее судимый 27-летний местный житель вместе со своим приятелем, отбывая уголовное наказание в виде принудительных работ, решили не размениваться на благоустройство родного города, а быстренько заработать денег. Подельники заранее присмотрели хорошие велосипеды в ближайшей многоэтажке, чуть позже вернулись с тросорезом и похитили их, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали одного из похитителей, местонахождение его сообщника устанавливается.

Любителям лёгкой наживы грозит лишение свободы на срок до пяти лет по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

