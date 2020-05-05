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Рефат Чубаров не отказался от «похода на Крым»
Фото: УНИАН

Рефат Чубаров не отказался от «похода на Крым»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 20:07 05.05.2020

Коронавирус не отменил, а перенес «поход на Крым» сторонников запрещенного в РФ меджлиса (организация «Меджлис крымскотатарского народа» была признана по суду экстремистской и запрещена на территории России). Лидер этой организации Рефат Чубаров заверил, что акция «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» однозначно состоится. Но как-нибудь потом.

3 мая 2020 года планировалось провести международную акцию «Мир Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Но беспрецедентные по своим масштабам ограничительные мероприятия, принятые государствами в связи с расширением COVID-19, вынудили организаторов внести коррективы по поводу сроков проведения акции. Но то, что акция состоится, ни у кого не должно вызывать сомнения, – написал Чубаров в Facebook.  

Провокация состоится. Именно провокация – а как иначе назвать демонстративный прорыв границы. Дескать, «Крым це Украина», а границ нет никаких. Те, кто в упор не видят реальность – либо олигофрены, либо провокаторы. Чубаров (уж не знаем, как там с диагнозами у его «нукеров») точно не «отстает в развитии». Значит враг и провокатор. Или болтун. Анонсировал он свою затею еще в декабре. Но что-то никто до Крыма так до сих пор и не дошел.

Рефат Чубаров не отказался от «похода на Крым»

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