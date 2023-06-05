Реформа ЖКХ: кто получит скидки на оплату коммуналки

В России есть многие категории льготников, которым положена скидка на оплату ЖКУ, – это участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, работники сферы образования, инвалиды. Они получают платежки с полной суммой, но оплачивают только ее часть, с учетом скидки. Есть и субсидии, когда государство компенсирует часть расходов на ЖКУ гражданам в виде прямых выплат, – это те россияне, у которых доля трат на коммунальные расходы превышает допустимую по региону норму. Сейчас Минстрой предлагает унифицировать подход в льготах и субсидиях, чтобы граждане сразу получали скидку в платежке, а компенсация при этом будет направляться в ресурсоснабжающие организации, а не гражданам. Изменятся ли категории получателей «скидок», разбирался Московский Комсомолец.

Минстрой предоставит российским льготникам скидку до 50% на оплату услуг ЖКХ. Размер каждой конкретной скидки будет зависеть от льготной категории. Предполагается, что жилец сразу будет платить за коммуналку меньше, а разницу государство будет напрямую направлять поставщикам ресурсов, компенсируя тем самым их расходы.

В нашей стране ежегодно получателями льгот на ЖКХ являются примерно 3,5 млн человек. Цифра меняется в зависимости от количества поступающих заявлений в органы соцзащиты.

Субсидии — совсем другое дело. И тут все рассчитывается по-разному, исходя из доли расходов домохозяйства. Если семья тратит на оплату коммуналки больше допустимой нормы — 22%, то ей полагается помощь.

Суть в том, что льготниками по коммуналке могут быть люди с достаточно высоким уровнем доходов. Например, судьи на пенсии или заслуженные артисты, которым в рамках государственной премии полагается и льгота по ЖКХ. Всего в России несколько десятков таких категорий. Список может меняться в зависимости от региона.

Никто не будет платить меньше после реализации задумки Минстроя, отмечает эксперт «Народного фронта» в сфере ЖКХ, член Общественного совета федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Павел Склянчук. Изменится лишь порядок оформления, получения субсидий. Он станет проще. В 2024 году, в рамках создания электронного домена «ЖКХ и городская среда», появится сервис «Гражданин». Именно через него будет идти возмещение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан, получающих меры поддержки от государства.

Ежегодно из федерального бюджета на эти цели выделяется порядка 70 млрд рублей. Получателей субсидий по ЖКХ около 3,5 млн граждан. В среднем — около 1,5-2 тыс. рублей в месяц государство выплачивает малоимущим гражданам. На эту сумму они и будут платить в итоге меньше, — говорит эксперт.

Пока нет конкретики, но уже понятно, что разные категории льготников будут получать разные скидки, подчеркивает управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

Видимо, все будет зависеть от уровня доходов и доли расходов на оплату ЖКХ. Люди могут рассчитывать на скидку от 10 до 50% на оплату за коммунальные услуги. И это коснется многих льготных категорий – многодетных семей, ветеранов, инвалидов, семей с приемными детьми… То есть по факту льготы будут предусмотрены для миллионов граждан, — отмечает он.

Сейчас Минстрой предлагает эту меру, чтобы повысить собираемость платежей – из-за сложностей в экономике и стагнации доходов населения задолженность по оплате услуг ЖКХ понемногу растет. Хотя Павел Склянчук сомневается в том, что именно малоимущие граждане являются злостными неплательщиками.

Как правило, долги копит именно экономически активное население. И не всегда по объективным причинам. И с такими как раз надо бороться, а не с людьми, которым не хватает денег на обязательные расходы, — подчеркивает эксперт.

источник: Московский Комсомолец

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