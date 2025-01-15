Регион растёт: в Севастополе стало больше избирателей

По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», на 1 января 2025 года численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории города Севастополя, составила 340 171 человек.
Прирост к 1 июля 2024 года — 2 132 человека. По состоянию на 1 января 2024 года в регионе было зарегистрировано 335 295 избирателей.
Лидером является Гагаринский муниципальный округ, в котором зарегистрировано 117 965 избирателей. Меньше всего горожан, обладающих активным избирательным правом, в Терновском муниципальном округе — 2 213.
Напомним, что численность избирателей, участников референдума устанавливается дважды в год — на 1 января и на 1 июля. Сведения представляют собой данные об общем количестве граждан, обладающих активным избирательным правом и зарегистрированных на территории региона.
источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии
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