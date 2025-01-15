Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Регион растёт: в Севастополе стало больше избирателей
актуально в республике
Регион растёт: в Севастополе стало больше избирателей

Регион растёт: в Севастополе стало больше избирателей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:43 15.01.2025

По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», на 1 января 2025 года численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории города Севастополя, составила 340 171 человек.

Прирост к 1 июля 2024 года — 2 132 человека. По состоянию на 1 января 2024 года в регионе было зарегистрировано 335 295 избирателей.

Лидером является Гагаринский муниципальный округ, в котором зарегистрировано 117 965 избирателей. Меньше всего горожан, обладающих активным избирательным правом, в Терновском муниципальном округе — 2 213.

Узнайте больше:  Севастопольцев приглашают принять участие в акселераторе творческих проектов «Создавай.Таврида»

Напомним, что численность избирателей, участников референдума устанавливается дважды в год — на 1 января и на 1 июля. Сведения представляют собой данные об общем количестве граждан, обладающих активным избирательным правом и зарегистрированных на территории региона.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

5 1 голос
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: выборы в Крыму

выборы в Крыму

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.