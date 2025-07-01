Региональная образовательная программа «Севастополь — «Город Героев» — определены участники

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 30 июня провел заседание общественного совета по реализации региональной программы обучения «Севастополь — «Город Героев».

Основная задача программы, которая реализуется по поручению президента Владимира Путина во всех регионах страны, — это подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для дальнейшей работы в органах власти и государственных предприятиях.

На сегодня завершен отборочный этап: индивидуальные собеседования прошли 308 человек. Собеседования провела экспертная группа, учитывавшая, помимо результатов тестирования и готовности к обучению, боевые заслуги кандидатов, управленческий опыт, управленческий потенциал участников. Все вопросы были проработаны исключительно глубоко, и я благодарю всех, кто работал с нашими воинами на каждом этапе — в итоге были определены участники программы «Севастополь — время героев», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

По итогам собеседований был составлен список из 65 участников программы и сформированы два потока. В основной поток вошли 34 человека — это те, кто приступает к обучению 1 сентября. В потоке с отложенным стартом — 31 человек: это действующие военнослужащие, которые сейчас выполняют боевые задачи и приступит к обучению позже.

Из 65 победителей: 16 кавалеров Ордена Мужества, в том числе 3 дважды кавалера, 1 — трижды кавалер и 2 — четырежды; 30 воинов, награжденных медалью «За Отвагу», из них 6 — награждены дважды. Самому молодому участнику программы 24 года, самому опытному — 51 год. Средний возраст победителей — 37 лет. В числе победителей абсолютное большинство — мужчины, но есть и одна женщина — военнослужащая, её супруг погиб на СВО и, пережив утрату, она решила направить энергию на добрые дела, развитие и службу, — сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

Теперь, когда отбор завершён, начнётся индивидуальная работа с каждым участником программы: до 1 сентября для всех будет составлен индивидуальный план профессионального развития.

Для каждого будет определен наставник: с участниками программы будут работать губернатор Михаил Развожаев, председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев, заместители губернатора, заместители председателя Заксобрания, руководители органов власти, депутаты, представители бизнеса.

Возможность получить образование получат не только победители программы, но и все, кто захочет получить второе высшее образование или пройти программу переподготовки. Михаил Развожаев поручил профильным структурам проработать этот вопрос.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя