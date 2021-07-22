Региональный бренд «Крымские вина» будет представлен на полках в павильонах Китая и Египта

Региональный бренд «Крымские вина» будет представлен на полках в павильонах КНР и Египта. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Вице-премьер подчеркнул, что на сегодня три региональных бренда России появились в павильонах РЭЦ в Китае, Объединённых Арабских Эмиратах и Вьетнаме, а скоро появятся и в Египте.

Для участников конкурса «Вкусы России» в апреле этого года АО «Российский экспортный центр» провел обучение. Тремя ключевыми темами стали государственная поддержка организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса, специальная программа производителей и поставщиков продукции АПК на её доставку покупателю на внешних рынках, а также программа поддержки по регистрации объектов интеллектуальной собственности за рубежом, — уточнил Андрей Рюмшин.

Так, Алтайские льняные семечки и алтайские масла прямого отжима переданы в павильон во Вьетнаме. Амурское соевое масло передано в павильон во Вьетнаме и до конца июля появится на полках Китая. До конца июля в планах отгрузить продукцию и поставить на полки в ОАЭ, Китай и Египет «Крымские вина» скоро появятся на полках в павильоне КНР и Египта.