Региональный материнский капитал получили более 200 севастопольских семей

С этого года в рамках национального проекта «Демография» в Севастополе введена новая мера социальной поддержки семей с детьми – региональный материнский капитал при рождении второго ребенка. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. На сегодняшний день в органы соцзащиты на получение регионального маткапитала подано почти 260 заявлений. Более 200 семей уже получили долгожданные выплаты. По словам заместителя начальника управления социального обеспечения Евгении Пытько, региональный маткапитал могут получить семьи, в которых второй ребенок родился начиная с 1 января 2019 года. Кроме того, если в семье уже воспитывается усыновленный ребенок, женщины, родившие первого ребенка, также имеют право на выплату.

Выплата не имеет целевого назначения и может быть использована по усмотрению получателя на любые нужды. Предоставляется она по достижению ребенком 1 года. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже или равен 2,5 величин прожиточного минимума. За назначением необходимо обращаться в районное управление труда и соцзащиты по месту регистрации, — цитирует Евгению Пытько пресс-служба Правительства Севастополя.

Напомним, для назначения выплаты в органы соцзащиты необходимо предоставить заявление, паспорт или иной документ, подтверждающий личность и регистрацию в Севастополе, свидетельства о рождении детей, реквизиты р/с, а также справку о доходах семьи за 3 предшествующих месяца.

На выплату регионального материнского капитала бюджетом города на 2020 год предусмотрено более 94 млн рублей.

В прошлом году в Севастополе родилось 1732 вторых детей.