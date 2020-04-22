Регионы «наломали дров» с указами и постановлениями по борьбе с коронавирусом?

Сегодня мы уже рассказывали о разъяснении Верховного Суда РФ в вопросе наказаний за нарушения режима самоизоляции. Одна из рекомендаций – применять федеральное законодательство, а не местное. Словно в подтверждение сказанному, сегодня в Москве зафиксирован прецедент: суд не стал рассматривать административное дело, возбужденное по кодексу Москвы об административных правонарушениях (как раз по борьбе с коронавирусом и нарушению самоизоляции).

«Интерфакс» уточняет: протокол был составлен по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы (Невыполнение гражданином требований нормативных правовых актов города, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции). Объяснение – по такой статье выносить решение о штрафе должно объединение административно-технических инспекций Москвы, а не суд.

Не перегнули ли на местах палку? Разберется Минюст. Так, Правительство России внесло в Госдуму законопроект, наделяющий Министерство юстиции полномочиями оспаривать в суде региональные законы в том случае, если они не соответствуют федеральному законодательству.

Как подчеркивают многие эксперты, ведомство в том числе сможет оспаривать региональные нормы, принятые в период пандемии. Возможно, где-то местные власти, вводя ограничения, перестарались. Но это будет устанавливать специальная экспертиза.

В реестре Минюста уже более 10 миллионов региональных и муниципальных правовых актов

Считаем эту инициативу своевременной и полезной для общества, для граждан, — сказал «Российской газете» «Российской газете» президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. — С одной стороны, борьба с пандемией и ее последствиями не должна быть унифицирована в такой территориально большой стране, как наша. Но, с другой стороны, здесь необходимо рациональное единство принципиальных подходов. Минюсту эта функция представляется наиболее свойственной. Общий надзор прокуратуры должен быть дополнен расширением компетенции Минюста.

Кстати, в прошлом году территориальные подразделения ведомства выявили 3,7 тысячи нормативных правовых актов субъектов РФ, противоречащих федеральному законодательству. Что же говорить о наспех составленных «коронавирусных» указах и постановлениях (во многом списанных под копирку с документов Москвы).