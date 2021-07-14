Регистрация на форум по патриотическому воспитанию в Севастополе продлена

Окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического воспитания Южного и Северо-Кавказского федеральных округов пройдёт с 19 по 22 августа в очном и онлайн-формате. В рамках проведения форума гостей ожидает насыщенная образовательная и культурная программа. Участники мероприятий смогут прикоснуться к уникальному военно-историческому и культурному наследию города-героя. По словам директора «Роспатриотцентра» Наталии Мандровой, участники форума смогут узнать о наиболее современных подходах и успешных практиках в сфере патриотического воспитания детей и молодежи.

Патриотические форумы в этом году проходят во всех федеральных округах, спикерами форумов выступают состоявшиеся профессионалы в сфере молодежной политики, социологии, лидеры патриотических организаций и авторы современных проектов. Вокруг форумов формируется устойчивое профессиональное сообщество, участники которого и после проведения совместных мероприятий продолжают общаться и обмениваться опытом, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Натали Мандрову.

Окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического воспитания – это уникальная коммуникативная площадка, которая позволит усовершенствовать систему патриотического воспитания в России.