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Регистрация бизнеса в Дании: нюансы, которые стоит учитывать
фото: pikist.com

Регистрация бизнеса в Дании: нюансы, которые стоит учитывать

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 14:40 21.11.2023

Дания на данный момент считается одним из благоприятных мест для ведения бизнеса и запуска стартапов. Этой привлекательности способствуют несколько факторов:

  • стабильная экономика: Дания имеет стабильную и развитую экономику с высоким уровнем жизни. Это создает благоприятное окружение для бизнеса.
  • благоприятное налоговое законодательство: Дания предлагает относительно низкие налоговые ставки для компаний и инвесторов. Это включает в себя стандартные налоги на прибыль, а также специальные программы налоговых льгот для исследований и разработок, что может быть важно для стартапов.
  • инновационная экосистема: Дания славится своей инновационной культурой и развитой экосистемой для стартапов. Существует множество инкубаторов, акселераторов и других организаций, предоставляющих поддержку предпринимателям.
  • доступ к финансированию: в Дании относительно легко получить финансирование для стартапов. Существуют различные источники финансирования, включая государственные программы, венчурные капиталы и другие.
  • квалифицированный трудовой рынок: Дания обладает образованным и высококвалифицированным трудовым рынком, что может быть важным для компаний, ориентированных на инновации.
  • экологический акцент: в Дании уделяется большое внимание устойчивости и экологии. Это может быть важным фактором для стартапов, работающих в области чистых технологий и зеленых инноваций.

Эти факторы в совокупности создают привлекательное окружение для предпринимательства и стимулируют развитие стартап-сообщества в Дании. Однако, перед тем как регистрировать бизнес, рекомендуется получить консультации у местных экспертов и ознакомиться с конкретными условиями и требованиями для конкретной отрасли.

Регистрация бизнеса в Дании — алгоритм действий

Для регистрации бизнеса в Дании, в том числе для иностранных граждан, существует несколько шагов и условий. Вот общая информация, которая может быть полезной:

выбор формы предприятия:

  • необходимо выбрать форму предприятия, такую как акционерное общество (A/S), общество с ограниченной ответственностью (ApS), филиал или представительство.

получение уникального идентификационного номера (CVR):

  • для регистрации компании потребуется уникальный идентификационный номер, известный как CVR (Central Business Register). Это основной номер для бизнеса в Дании.

открытие банковского счета:

  • банковский счет для компании должен быть открыт в одном из местных банков.

выбор имени компании:

    • имя для компании должно быть уникальным. То, которое не используется другими зарегистрированными компаниями.

заполнение необходимых документов:

  • включая устав компании, информацию о директорах, акционерах, заявление  о регистрации компании в регистрационном офисе в соответствии с формальностями.

регистрационная плата:

  • обычно требуется уплатить регистрационную плату при подаче документов.

получение CVR-регистрационного свидетельства:

  • после успешной регистрации руководители компании получают CVR-регистрационное свидетельство.

Специалисты отмечают, что в Дании лояльно относятся к любым иностранным гражданам, желающим вести бизнес в стране. Каких-то официально заявленных ограничительных мер нет. Однако, важно учесть, что для того, чтобы стать «датским предпринимателем», необходимо выполнить минимум требований точно. Важно учесть следующее:

  • если планируете физически находиться в Дании для управления бизнесом, может потребоваться виза и разрешение на работу.
  • иностранные предприниматели также обязаны соблюдать налоговые законы и обязательства в Дании.

Рекомендуется проконсультироваться с местным юристом или бизнес-консультантом, чтобы получить более точную и подробную информацию о конкретных требованиях и процедурах, особенно учитывая возможные изменения в законодательстве.

Бизнес в Дании: местные специалисты в команде — большой плюс

Если регистрировать компанию в Дании, то оптимальный вариант — формировать штат сотрудников из местных специалистов, говорят эксперты. Причина здесь проста: знания и навыки команды, разбирающихся в законодательстве Дании, будет преимуществом — поможет компании «встать на ноги» в максимально короткие сроки, избежать каких-либо недоразумений и адекватно соблюдать все необходимые требования.

И озвучим ещё несколько причин, почему такой подход может быть полезным:

Бухгалтерский учет:

  • местные бухгалтеры обладают опытом ведения бухгалтерского учета в соответствии с местными стандартами, досконально знакомы с программами бухгалтерского учёта, которые являются инструментами, позволяющими оптимизировать и упорядочить финансовую отчетность. Это, разумеется, важно для соблюдения налоговых обязательств и предотвращения возможных проблем.

Языковая поддержка:

  • работа с местными специалистами обеспечивает языковую поддержку, что может быть важным, особенно если вы не владеете датским языком.

Локальные связи:

  • местные эксперты, как правило, имеют связи с органами власти, банками и другими институтами, что может упростить рабочие процессы и обеспечить более эффективное ведение бизнеса.

Адаптация к местным реалиям:

  • местные специалисты могут помочь вашей компании лучше адаптироваться к местным условиям, культуре и бизнес-практикам.

Общий подход к найму местных специалистов часто рассматривается как преимущество, особенно для иностранных компаний. Однако, это также зависит от конкретных потребностей бизнеса и способностей руководителей управлять процессами на месте. Рекомендуется провести консультации с местными экспертами и бизнес-консультантами, чтобы определить оптимальный подход в каждой конкретной ситуации.

Насколько сложно зарегистрировать бизнес в Дании?

Процесс регистрации бизнеса в Дании обычно довольно прозрачен и относительно прост для выполнения. Однако степень сложность может изменяться в зависимости от ряда факторов, таких как тип бизнеса, размер компании, наличие иностранных инвесторов и т.д.  Именно поэтому, чтобы облегчить процесс и избежать ошибок, многие предприниматели обращаются за помощью к местным консультантам или юристам.

Ещё и потому, что большинство документов и процессов, разумеется, составляются и ведутся на датском языке. Как при регистрации компании, так и в рамках основной деятельности. В том числе, на государственном языке работают всё программы бухгалтерского учёта.

Направления бизнеса, которыми стоит заниматься в Дании

Важно здесь отметить, что успешность бизнеса зависит от множества факторов, включая инновации, рыночные потребности и экономические условия. Вот несколько направлений, которые традиционно считаются важными для бизнеса в Дании:

  • Дания активно поддерживает инновации в области «чистых» технологий и устойчивого развития. Это включает в себя возобновляемую энергию, эффективное использование ресурсов и другие экологически устойчивые решения.
  • стартап-сообщество в Дании процветает, особенно в Копенгагене. Информационные технологии, цифровые инновации и разработка программного обеспечения являются важными и перспективными сферами предпринимательства.
  • Дания имеет развитую отрасль биотехнологии и фармацевтики. Местные компании активно занимаются исследованиями и разработками в этих областях.
  • инновации в области медицинских технологий и здравоохранения также представляют собой перспективные направления.
  • Копенгаген известен своей модной и дизайнерской «сценой». Эта отрасль остается важной и привлекательной для предпринимателей.
  • Дания является популярным туристическим направлением, и бизнес в сфере туризма и гостиничного дела может быть успешным.
  • Дания известна своей высококачественной продукцией в области продуктов питания и напитков. Экспорт продуктов питания является важной частью датской экономики.

Но! Прежде чем начинать бизнес в Дании, рекомендуется провести более подробное исследование рынка и обратить внимание на актуальные тенденции и потребности потребителей. Также полезно консультироваться с местными экспертами и предпринимателями.

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