Регистрация компании в Лихтенштейне — какие нюансы стоит учитывать бизнесменам

Виды юридических структур

акционерное общество (AG): Лихтенштейнская AG — это форма общества с ограниченной ответственностью, подобная акционерному обществу в других странах.

Лихтенштейнская AG — это форма общества с ограниченной ответственностью, подобная акционерному обществу в других странах. ГмбХ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung): Это ограниченная ответственность и является более гибкой формой для малого и среднего бизнеса.

Минимальный уставной капитал: для AG требуется уставной капитал, который должен быть определен в уставе компании. Для ГмбХ также есть минимальные требования к капиталу.

Резидентный директор: требуется наличие резидентного директора в случае AG. Для ГмбХ резидентный директор не требуется.

Финансовая отчетность: компании в Лихтенштейне обязаны представлять финансовую отчетность. Она может быть аудитируемой или неаудитируемой в зависимости от размера компании.

Аудит: обычно, крупные компании обязаны проходить аудит, хотя небольшие компании могут быть освобождены.

Налоговая система: Лихтенштейн предоставляет благоприятную налоговую среду с низкими ставками налога на прибыль. Однако, стоит учитывать все особенности налогового законодательства и договоров об избежании двойного налогообложения, особенно если вы планируете международную деятельность.

Регистрация и лицензирование: необходимо зарегистрировать компанию в Торговом реестре Лихтенштейна и получить необходимые лицензии в зависимости от вида вашей деятельности.

Конфиденциальность: Лихтенштейн известен своим высоким уровнем конфиденциальности. Однако, стоит учитывать изменения в международном требовании к раскрытию бенефициаров, и Лихтенштейн также следует этим стандартам.

Юридический адрес: необходимо иметь юридический адрес в Лихтенштейне.

Комплаенс: всегда важно соблюдать все юридические и регуляторные требования для поддержания законности деятельности вашей компании.

Рекомендуется проконсультироваться с местным бизнес-консультантом или юристом, специализирующимся на международных вопросах, чтобы гарантировать, что бизнес понимает все нюансы регистрации и соответствует всем законодательным требованиям.

Регистрация компании в Лихтеншейне — преимущества

Лихтенштейн привлекает предпринимателей и инвесторов благодаря ряду преимуществ, среди которых: