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Регистрация компании в Сингапуре: как дать хороший старт бизнесу
фото: pikist.com

Регистрация компании в Сингапуре: как дать хороший старт бизнесу

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 17:57 01.11.2023

Регистрация компании в Сингапуре https://imperiallegal.com/ru/media/articles/how-to-register-company-in-singapore может быть относительно простой процедурой, и в этой стране предусмотрены различные виды организации бизнеса с разными требованиями и преимуществами. Вот основные моменты, которые следует учитывать:

  • тип компании: в Сингапуре можно зарегистрировать разные типы компаний, такие как Private Limited Company (Pte Ltd), Sole Proprietorship, Partnership и Limited Liability Partnership (LLP). Pte Ltd обычно является самым распространенным выбором для малого и среднего бизнеса.
  • минимальный капитал: большинству компаний не требуется иметь уставной капитал. Это означает, что можно зарегистрировать компанию с нулевым капиталом.
  • руководство и акционеры: Pte Ltd должна иметь хотя бы одного директора, который является резидентом Сингапура, и одного акционера (физического или юридического лица). При этом можно быть и директором, и акционером своей компании.
  • регистрация: можно воспользоваться услугами регистрационных агентов или самостоятельно обратиться в Singapore Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA).
  • название компании: нужно будет выбрать уникальное имя для компании, которое еще не используется в Сингапуре. Также, конечно, название должно быть уместным и не нарушать законы или нравственные нормы государства.
  • юридический адрес, на который будет зарегистрирована компания, естественно, должен быть.
  • документы: придется предоставить довольно большой пакет документов, включая копии паспортов директоров и акционеров, письменное согласие директоров и акционеров на участие, а также документы, подтверждающие адрес юридического арендованного объекта.
  • разрешения и лицензии: в зависимости от отрасли и видов деятельности, может потребоваться специальное разрешение или лицензия.
  • сроки и затраты: регистрация компании может занять несколько дней и «вылиться» в разные суммы в зависимости от выбранного типа компании и услуг, предоставляемых регистрационными агентами.

Бизнес в Сингапуре — почему выгодно

Ведение бизнеса в Сингапуре считается выгодным по ряду причин, включая следующие преимущества:

  • привлекательная налоговая система: Сингапур имеет одну из наиболее привлекательных налоговых систем для корпораций в мире. Налог на прибыль низкий и составляет 17%. И существует система двойного налогообложения, что означает, что прибыль, заработанная за границей, может быть освобождена от налогообложения.
  • Сингапур славится своей политической стабильностью и прозрачностью, а также сильной экономикой. Это создает благоприятные условия для бизнеса и инвестиций.
  • удобное местоположение: Сингапур расположен в стратегической точке в Юго-Восточной Азии, что делает его идеальным местом для расширения бизнеса в регионе и взаимодействия с другими странами Азии.
  • эффективная инфраструктура и коммуникации: Сингапур имеет развитую инфраструктуру, современные технологии и высокоскоростные интернет-соединения, что облегчает ведение бизнеса и связь с миром.
  • легкость ведения бизнеса: процесс регистрации компании и ведения бизнеса в Сингапуре относительно прост и прозрачен. Здесь предоставляется поддержка для предпринимателей, включая онлайн-сервисы и эффективное правительство.
  • Сингапур обеспечивает сильную защиту интеллектуальной собственности и строгие законы о правах на товарные знаки, патенты и авторские права.
  • Сингапур имеет многонациональное население и привлекает высококвалифицированных специалистов со всего мира, что обеспечивает доступ к разнообразной и компетентной рабочей силе.
  • доступ к финансовым ресурсам: Сингапур является финансовым центром с доступом к банковским услугам, инвестициям и капиталу.
  • Сингапур имеет соглашения о двойном налогообложении с многими странами, что снижает риск двойного налогообложения для компаний, ведущих бизнес на мировом рынке.

Эти преимущества, подчёркивают специалисты, действительно делают Сингапур привлекательным местом для ведения бизнеса и инвестиций, особенно для международных компаний и предпринимателей. Однако, конечно, тонкостей, связанных с конкретным видом деятельности, много.

Самостоятельно регистрировать компанию или обращаться к специалистам за помощью

Вопрос о том, регистрировать компанию самостоятельно или обращаться к специалистам, зависит, разумеется, от навыков, знаний, опыта и уверенности в процессе регистрации. Но:

Самостоятельная регистрация, что важно иметь ввиду:

  • бюджет: регистрация компании самостоятельно может быть дешевле за счёт экономии на гонорарах регистрационных агентов или юридических консультантов.
  • знания: они во главе угла. Если есть практическая информация о самом процессе регистрации, «подводных камнях»  и требованиях ведения бизнеса в этой стране, то возможность самостоятельной регистрации действительно можно.
  • доступ к ресурсам.
  • время: регистрация компании может потребовать времени. Тем более, если не знать тонкостей процесса и не быть досконально знакомым с местной «бюрократической» спецификой.

Обращение к специалистам — здесь больше плюсов, чем минусов:

  • профессиональные регистрационные агенты и юридические консультанты обладают опытом и знаниями о регистрации компаний, что может сэкономить вам время и гарантировать, что все правила и требования соблюдаются.
  • сокращение рисков: специалисты помогут избежать ошибок, которые могли бы замедлить процесс регистрации или привести к проблемам в будущем.
  • консультация: специалисты могут предоставить вам советы и рекомендации, связанные с вашим бизнесом, и помочь в выборе наилучшего типа компании, налоговых решений и т. д.
  • удобство: обращение к профессионалам может сэкономить уйму времени и упростить процесс, позволяя сосредоточиться на бизнесе как таковом.

В конечном итоге решение зависит от конкретных обстоятельств и наличия ресурсов. Если есть необходимые навыки и опыт, а также возможность уделить достаточно времени на изучение процесса, то самостоятельная регистрация компании может быть разумным выбором. Однако, если уверенности в своих способностях или желание избежать рисков, связанных с ошибками в процессе регистрации, однозначно в приоритете, то обращение к специалистам может быть более надежным и удобным вариантом.

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