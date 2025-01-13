Регистрация прав на недвижимость: компании с 1 марта перейдут на электронные заявления

Чтобы поставить недвижимость на кадастровый учет или зарегистрировать права на нее, организации будут направлять в Росреестр только цифровые заявления и документы. Если вместо электронных представят бумажные материалы, то их вернут без рассмотрения.

Подать документы на бумаге можно будет в таких случаях:

сделку заключили с физлицом, если это не электронный ДДУ;

на сайте Росреестра сообщили о временном техническом сбое;

юрлицо создали в форме, например, ТСЖ либо ЖСК. Они смогут во всех ситуациях обращаться с бумажными заявлениями до 1 января 2026 года.

Сейчас любая компания может оформить заявление в бумажном или электронном виде.

Есть и другие новшества. Так, застройщиков с 1 марта 2025 года обяжут подавать цифровые заявления о регистрации права собственности дольщиков на объекты строительства после их передачи и кадастрового учета. При этом надо соблюсти ряд условий. Одно из них — обращаться в Росреестр нужно не позже 30 рабочих дней с даты подписания передаточного документа.

Документ: Федеральный закон от 26.12.2024 N 487-ФЗ

источник: КонсультантПлюс