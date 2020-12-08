«Регулярность, упорство и немного удачи»: житель Крыма выиграл в лотерею коттедж

Житель Крыма Александр Мунтян* стал победителем в «Жилищной лотерее». По результатам 410-го тиража он стал обладателем коттеджа стоимостью 600 тысяч рублей. Мужчина участвует в лотереях уже пять лет на пару с женой. Билеты супруги выбирают наобум: то сверху пачки, то из середины.

У меня разные выигрыши были: и по сто рублей, и больше тысячи. Я уверен, чтобы победить, нужны регулярность, упорство и немного удачи. В этом мой секрет, — рассуждает мужчина.

О выигрыше первой узнала жена победителя. Она проверила результаты розыгрыша в интернете.

Супруга увидела на экране коттедж и засомневалась, что это правда. Попросила меня сходить в лотерейный киоск и убедиться в победе. Там-то меня и обрадовали, что мы действительно выиграли такой приз, — рассказывает крымчанин.

Александр Сергеевич по профессии строитель. Летом он отдыхает на море и рыбачит, а зимой помогает супруге по хозяйству. Посоветовавшись с семьей, победитель оформил выигрыш деньгами, которые разделит с родными.

* Фото публикуется с разрешения победителя

СПРАВКА:

В «Жилищную лотерею» выигрывают квартиры, дома и денежные призы. Уже разыграно более 3300 объектов недвижимости. Их них – более 1580 квартир. Если поселить семьи всех победителей «Жилищной лотереи» вместе, то на карте России мог бы появиться небольшой населенный пункт размером, например, с волжский город Мышкин. В августе 2019 года в «Жилищной лотерее» была разыграна трехкомнатная квартира в Москве площадью более 100 м 2 (денежный эквивалент — 33 миллиона рублей) и 10 миллионов рублей на ее обустройство. Их выиграл участник из Карелии. Счастливый билет был куплен в магазине «Пятерочка». Трансляции розыгрышей «Жилищной лотереи» проходят каждое воскресенье в 8:20 на канале НТВ в программе «У нас выигрывают!».

www.stoloto.ru . «Столото» — бренд крупнейшего в России распространителя государственных лотерей. Организаторы лотерей — Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. Миссией «Столото» является финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. За время проведения государственных лотерей в бюджеты разного уровня удалось собрать более 27 миллиардов рублей, а целевые отчисления гослотерей составили порядка 14 миллиардов рублей. Лотерейные продукты продаются во всех регионах РФ, а также в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете