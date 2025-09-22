Регулярные поставки топлива в Крым возобновятся в ближайшие дни

Причиной возникших трудностей стали неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на работу Керченской паромной переправы, что привело к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров.
В ближайшие дни ожидается восстановление регулярных поставок бензина марки АИ-95, дизельного топлива и газа, – сообщил Юрий Гоцанюк.
В настоящее время Правительством Крыма прорабатывается вопрос об увеличении объемов поставок бензина АИ-92, чтобы максимально удовлетворить потребности населения и бизнеса.
Председатель Совмина подчеркнул, что Правительство республики держит ситуацию на постоянном контроле и принимает все необходимые меры для обеспечения региона топливом.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
