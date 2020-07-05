Рейсы «Кометы» на морской линии «Севастополь – Ялта» временно отменены

ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» — оператор скоростной «Кометы» на морской линии «Севастополь – Ялта сообщил о временной приостановке рейсов.

Рейсы «Кометы» временно отменены по техническим причинам. Возврат денежных средств за билеты производится в местах их приобретения. Информацию о возобновлении перевозок Вы сможете получить на официальном сайте перевозчика kometaexpress.ru, а также по телефону «горячей линии» 8-800-234-32-32. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сообщается на сайте компании.

Неофициально стало известно о поломке в системе кондиционирования судна. В любом случае, «Комета» вернется на маршрут после ремонта.

Напомним, пассажирские перевозки на «Комете» по маршруту «Севастополь–Ялта» стартовали в этом году с 1 июля. Планировалось, что «Комета» будет совершать 2 рейса ежедневно отправлением в 8:00 из Севастополя и в 17:00 из Ялты. Стоимость билетов осталась прежней: Стандарт – 500 рублей, Комфорт – 800 рублей, Детский – 200 рублей.