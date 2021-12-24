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Реконструкция ялтинского стадиона "Авангард" близится к завершению
фото: страница Янины Павленко ВКонтакте

Реконструкция ялтинского стадиона «Авангард» близится к завершению

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:21 24.12.2021

Реконструкция ялтинского стадиона «Авангард» вот-вот завершится. Точные сроки сдачи объекта не указываются, но, как сообщила на своей странице ВКонтакте глава администрации города Янина Павленко, работы завершены уже на 98 процентов.

Готовы основное и тренировочные поля, трибуны, подтрибунные помещения, оборудованы входы/выходы (причем как со стороны улицы Красноармейской, так и стороны Пионерского парка), готово всё – кассы, турникеты, для людей с ограниченными возможностями – пандус и подъемник для инвалидных колясок. В последнюю очередь подключат табло и прожекторное освещение, — отмечает «Крымский спорт».

Реконструкция «Авангарда» проводится в рамках реализации нацпроекта «Демография» и предусматривает строительство футбольного поля, дорожек для занятия легкой атлетикой, залов для спортивных секций всех федераций. Стадион будет оснащен современной техникой, системами видеонаблюдения и автоматизации и сможет принимать до 4 тысяч зрителей.

Реконструкция ялтинского стадиона "Авангард" близится к завершению

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