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Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории остановлена на год

Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории остановлена на год

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 9:44 21.12.2019

Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории приостановлена… до конца 2020 года. Об этом сообщает «Крым 24». Причина скандального решения — действия подрядчика, который «не выполнил до конца взятые на себя обязательства». По словам министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова, для завершения работ на объекте потребуется повторное финансирование.

Будет выделено повторное финансирование. В конце 2020 года мы приступим к завершению работы на данном объекте. С учетом проектных решений по демонтажу и приведением работ в соответствие с нормами и требованиями, – рассказал в телеэфире Храмов.

По данным «Крым 24», работы по реконструкции ранее вела госкомпания «Инвестстрой», договор с которой уже расторгнут. Согласно первоначальному проекту, стоимость реконструкции набережной оценивалась в 770 млн. рублей, из которых около 500 млн. получил подрядчик. Выполненные работы оцениваются же на 300 млн. рублей.

Среди работ, которые нужно было выполнить, была замена песка на гальку – всего 120 кубометров. Рабочие высыпали на набережную около 70 кубометров, большая часть набережной осталась нетронутой. Более того, галька не соответствует стандартам.

Есть непроницаемый волнолом номер два, который выполнен с критическими нарушениями и подлежит сносу. На него потратили из бюджета около 95 млн. рублей, которые в итоге надо изыскивать из федерального или регионального бюджета, – рассказал журналистам заместитель главы администрации Евпатории Андрей Коваль.

Это не весь список претензий к подрядчику. Не так уложена плитка в прогулочной зоне, етак обустроен фонтан. Общий объем ущерба был оценен в 240 млн. рублей. В дальнейшем администрация города будет определять те работы, которые нужно сделать.

Мы будем определять те работы, которые необходимо сделать. Потому что при строительстве волноломов были найдены объекты культурного наследия, которые также надо определять, куда выносить и как охранять, – сказал глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

В действиях подрядчика теперь предстоит разбираться правоохранительным органам.

К сожалению, подрядчик считает себя белым и пушистым. На сегодня материалы переданы в правоохранительные органы. В прокуратуру. Следствие теперь разберется, – рассказал заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов.

В конце мая этого года первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк сообщил, что технические решения, заложенные в проекте реконструкции набережной имени Терешковой, были скорректированы для снижения дальнейших эксплуатационных расходов, но работы идут в соответствии с утвержденным графиком.

В декабре генеральный директор компании-подрядчика «Каштак» Роман Курочкин рассказывал Крыминформу, что часть реконструированной набережной имени Терешковой может быть введена в эксплуатацию к началу курортного сезона 2019 года. Однако при возведении основных берегоукрепительных сооружений – двух искусственных рифов – строители в конце года столкнулись со сложными погодными условиями, в частности, при шторме был поврежден плавкран. Работы по реконструкции набережной Терешковой в Евпатории начались в апреле 2018 года.

Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории остановлена на год

Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории остановлена на год

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