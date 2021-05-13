Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории внезапно подорожала

Все как в детской классике: «…за время пути собака могла подрасти». Строительные работы на набережной им. Терешковой в Евпатории застопорились и… за некоторое время подорожали. Причем солидно – на 400 миллионов рублей – до одного миллиарда (наверное, для круглого счета). Тем не менее власти прилагают все усилия, чтобы открыть набережную к началу… следующего курортного сезона. Об этом рассказал крымский вице-премьер Евгений Кабанов. Он не уточнил, насколько может подорожать реконструкция еще за год.

Предыдущий подрядчик, которого мы в 2019 году выгнали, украл 200 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день украденные деньги изыскали, но и набережная стала дороже более чем на 400 млн. рублей, и полная ее стоимость составляет уже около миллиарда рублей, — сказал Кабанов.

По словам вице-премьера, новый проект полностью откорректирован и находится на согласовании в Главгосэкспертизе.

К курортному сезону 2022 года мы откроем набережную для гостей и жителей Евпатории. И это будет одна из лучших набережных на юге России, — заверил Кабанов.

В этом году строительные работы возобновятся осенью.

Напомним, изначально реконструкция набережной им. Терешковой стоила порядка 700 млн. рублей. В 2019 году работы были приостановлены. Началась тяжба. Подрядчику перечислили 500 миллионов, он уверял, что деньги закончились, потому и работа стоит. Евпаторийские и крымские власти подсчитали, что собственно работ выполнено на 300 млн. рублей.