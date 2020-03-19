Реконструкция набережной Коктебеля: идут обсуждения, все готовятся к общественным слушаниям

Реализация масштабного проекта реконструкции набережной Коктебеля невозможна без обсуждения с общественностью. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК Евгений Кабанов на расширенном заседании рабочей группы по развитию поселка Коктебеля с представителями органов исполнительной и муниципальной власти, руководителями и представителями общественных организаций поселка.

Сегодня на заседании присутствовали граждане поселка с активной социальной позицией. Готовимся к общественным слушаниям. Все процедуры исключительно прозрачны, и мы открыты к общению. Все предусмотренные работы направлены на благо жителей Коктебеля, будут способствовать круглогодичному качественному развитию поселка и тем самым повышению благосостояния предпринимателей, – отметил вице-премьер.

На совещании были рассмотрены вопросы о ходе проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция набережной в пгт. Коктебель», о ходе работ по проведению оценки объектов недвижимости, попадающих в зону реконструкции набережной.

В связи с этим, с проектировщиками и руководством города Феодосия обсудили объемы компенсационных площадей, планируемых для предпринимателей под коммерческое использование на набережной, в черте поселка, так и в городе Феодосия. Выбор площадей более чем достаточный, помимо этого оценка объектов недвижимости, попадающих в зону реконструкции, предполагает дальнейший выкуп этих объектов, оцененных по рыночной стоимости с учетом упущенной выгоды за период реализации проекта.

Кроме того, на совещании было отмечено, что в планах развития поселка в обязательном порядке – реконструкция уличной дорожной сети поселка с учетом приоритетных пожеланий жителей поселка и увеличение мощности электрических сетей.

Депутат поселкового совета Артем Мельниченко представляющий в рабочей группе Союз предпринимателей Коктебеля отметил, что позиция предпринимателей услышана властями и все проблемные вопросы решаются.

Реконструкция положительно отразится на имидже поселка Коктебель как одном из самых развитых и популярных малых курортов России.

Один из главных элементов реконструкции — строительство современных очистных сооружений с системой разводящих коллекторов.

Строительство современных очистных сооружений с ультрафиолетовой фильтрацией и без глубоководного вывода в море – это ключевой момент для поселка, который синхронизирован со вторым проектом – реконструкцией набережной. Без этого проекта никакие другие проекты реализовываться не могут и не должны. После определения подрядчика по строительно-монтажным работам и начала работ, мы будем координировать его деятельность, чтобы не нарушить туристический трафик и не мешать сезону, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

На данный момент проектно-изыскательские работы по строительству очистных сооружений поселка находятся на завершающей стадии – проектно-сметная документация проходит проверку в федеральной государственной экспертизе. Плановый выход объекта из ФАУ «Главгосэкспертиза России» – конец марта 2020 года. Активный период строительства планируется начать в 2020 году, после окончания курортного сезона, сроки завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию по плану-графику, утвержденному Минэкономразвития России – сентябрь 2022 года.

Руководитель ООО «Институт «Шельф» Максим Смоленцев представил проект членам рабочей группы и ответил на вопросы общественности.

В соответствии с проектом, в первую очередь разводящие сети появятся на центральных улицах Коктебеля и спусках к набережной, которая затем будет канализоваться отдельно в рамках реконструкции. Проект предусматривает в перспективе дальнейшее полное канализование улиц.

По словам председателя общественной организации «Гражданский актив Коктебеля» Бориса Яремко, жители поселка за реконструкцию, она необходима. Но первым делом обязательно нужно построить очистные сооружения, их поселок ждет уже более 30 лет.

Фото: минкурортов РК.