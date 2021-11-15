Реконструкция севастопольского стадиона «Горняк» в Севастополе выполнена на 87%

Достроить стадион «Горняк» в декабре 2021 года ранее поручал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сегодня, по словам специалистов, на объекте ведутся заключительные работы: обустраивают беговые дорожки, устанавливают ограждение, на футбольном поле укладывают искусственную траву. Также выполняется комплексное благоустройство территории. В целом, реконструкция стадиона выполнена на 87%.

Мы видим высокую строительную готовность объекта: проводятся фасадные работы и финишная отделка трибун. В конце 2021 года мы планируем ввести объект в эксплуатацию и передать его в пользование, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Стадион с открытыми трибунами на 500 мест предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований регионального и местного уровня по различным видам спорта. На объекте будут доступны беговые дорожки, сектора для занятий легкой атлетикой, футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт.

Напомним, проектом стадиона «Горняк» предусмотрена реконструкция недостроенного здания с трибунами, строительство футбольного поля, а также комплексное благоустройство, озеленение и ограждение территории по периметру участка. Одновременно на всех площадках и в залах стадиона смогут заниматься 125 человек. Вместимость автостоянки – 15 машино-мест, среди которых предусмотрены машино-места для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, а также для парковки автобусов.