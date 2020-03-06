Реконструкцию набережной в Симеизе ускорят

Необходимо ускорить процесс реконструкции набережной в Симеизе. Такое поручение дал Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов после осмотра реконструкции набережной южнобережного поселка.

Работы по реконструкции набережной начаты в 2018 году и ведутся в рамках реализации Федеральной целевой программы «Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория «Пионер» в пгт Симеиз». Как рассказали представители строительной организации, на объекте проводятся берегоукрепительные работы, устанавливаются волноломы для предотвращения размывания береговой зоны, будет произведена отсыпка пляжа, заново построена обновленная единая набережная. Протяженность берегоукрепления — порядка 400 метров.

Председатель Госсовета подчеркнул, что необходимо жестко следить за сроками исполнения работ по реконструкции набережной в поселке.

Благоустройство набережной в Симеизе затянулось на длительный период. Мы должны поставить жесткие условия строительной компании по срокам ввода в эксплуатацию объекта. Крымчане и гости Республики имеют право на полноценный отдых. Сейчас набережная находится в неприглядном состоянии, а до сезона осталось совсем немного. Нужно следить жестко за сроками исполнения работ. На словах нас заверили, что все идет по плану, но в реальности мы такой динамики не увидели, — сказал Константинов.

Спикер крымского парламента пообещал приехать через месяц и проконтролировать ход работ.

Подрядчик должен полноценно отвечать за то, что происходит на объекте, — резюмировал он.

Отметим, что строительно-монтажные работы в Симеизе планируют завершить в октябре 2020 года, а ввод в эксплуатацию объекта запланирован на март 2021 года.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.