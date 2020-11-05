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Реконструкцию севастопольского парка им. М. Байды намерен завершить раньше срока

Реконструкцию севастопольского парка им. М. Байды намерены завершить раньше срока

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:37 05.11.2020

На данном этапе работы в севастопольском парке им. М. Байды выполнены на 90%.

У нас срок контракта заканчивается в конце декабря, если подрядная организация выполнит раньше, это только приветствуется. Это знаковое место, посещаемое. Парк никогда не благоустраивался, и мы должны получить прекрасную зону отдыха, где порядка 13 зон для детей разного возраста, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

По словам чиновника, в проекте участвует и собственник расположенных в парке детских аттракционов:

С предпринимателем, который осуществляет деятельность по аттракционам, была договоренность, что будет заменено оборудование и выполнено благоустройство его части территории в едином стиле с проектом.

Исполнительный директор ООО «Билдинг Технолоджис» Герман Айнетдинов отмечает, что работы на объекте планируется завершить уже в ноябре, хотя в контакте указана дата конец года:

Продела большая работа. Установлены детские городки, сделаны твердые покрытия, частично засеяны газоны, уложено около 6 тыс. кв м дорожек. Сделаны все коммуникации: водопровод, канализация, система орошения, электрика, наружное освещение. На территории обустроен туалет, который приспособлен для инвалидов.

Реконструкцию севастопольского парка им. М. Байды намерен завершить раньше срока Реконструкцию севастопольского парка им. М. Байды намерен завершить раньше срока Реконструкцию севастопольского парка им. М. Байды намерен завершить раньше срока Реконструкцию севастопольского парка им. М. Байды намерен завершить раньше срока Реконструкцию севастопольского парка им. М. Байды намерен завершить раньше срока

Деревья в парке, говорят в Правительстве Севастополя, трогать не стали. Кроме того, планируется высадка дополнительных зеленых насаждений.

На благоустройство парка предусмотрено 77 млн рублей.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Реконструкцию севастопольского парка им. М. Байды намерены завершить раньше срока

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