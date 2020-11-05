Реконструкцию севастопольского парка им. М. Байды намерены завершить раньше срока

На данном этапе работы в севастопольском парке им. М. Байды выполнены на 90%.

У нас срок контракта заканчивается в конце декабря, если подрядная организация выполнит раньше, это только приветствуется. Это знаковое место, посещаемое. Парк никогда не благоустраивался, и мы должны получить прекрасную зону отдыха, где порядка 13 зон для детей разного возраста, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

По словам чиновника, в проекте участвует и собственник расположенных в парке детских аттракционов:

С предпринимателем, который осуществляет деятельность по аттракционам, была договоренность, что будет заменено оборудование и выполнено благоустройство его части территории в едином стиле с проектом.

Исполнительный директор ООО «Билдинг Технолоджис» Герман Айнетдинов отмечает, что работы на объекте планируется завершить уже в ноябре, хотя в контакте указана дата конец года:

Продела большая работа. Установлены детские городки, сделаны твердые покрытия, частично засеяны газоны, уложено около 6 тыс. кв м дорожек. Сделаны все коммуникации: водопровод, канализация, система орошения, электрика, наружное освещение. На территории обустроен туалет, который приспособлен для инвалидов.

Деревья в парке, говорят в Правительстве Севастополя, трогать не стали. Кроме того, планируется высадка дополнительных зеленых насаждений.

На благоустройство парка предусмотрено 77 млн рублей.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя